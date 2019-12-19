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經濟
2019年12月19日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
中信泰富32億爆冷奪大坑道地 集團近年最重槌 呎價2.5萬符預期
本年度賣地破千億 6幅住宅地4幅破百億
白加道28號洋房5.8億沽 4年連使費平手離場
15 WESTERN STREET開放式213呎起
意峰最快月底招標
首家虛銀試業 眾安1元定存搶灘 連「加息券」最高享6.8厘 選定2000客
年初股東董事會曾「大地震」
明年上半年料8家虛銀全開業
恒指倒升40點 港匯高見7.7828後回落
人行14天逆回購減息5點子
北水股輝山乳業下周一除牌 港股通首例 內地股民逾30億蒸發
新地前執董陳鉅源周二病逝
貿發局：全球需求減 成港商明年最大憂慮
邁科管業首掛曾升84% 倒跌5%收市
港交所ESG諮詢結果 上市公司須提前報告
港澳人士憑身分證 可在廣州置業 代理：暫未見港人蜂擁入市
聯想柳傳志引退 財務官寧旻接掌
內地客逾3億購企廣高層全層
中國版WeWork美上市籌8億 共享辦公室吸引力受考驗
FedEx利潤大跌 股價急挫一成
蘋果AirPods Pro 全美賣斷市
張兆聰：中石化料止跌 可炒落後
梁志麟：央行轉正面 英鎊回調後上
劉宇亮：國策打造「航母級」券商 信証華泰受惠
李曉佳：當主席去留由副主席話事
技術取勝：東陽光藥或上試43元
又到聖誕 李澤鉅現身報佳音
劉思明：炒股不炒市 建滔系有得揀
周顯：誰是香港女首富？
湯文亮：有老闆希望員工罷工？
CK環球陳彬仁：港人移居熱 境外盤銷情爆升
港府降住宅供應目標 增大灣區置業需求
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技術取勝：東陽光藥或上試43元
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【明報專訊】吉利尚於區間待變（圖）
農行料上試3.6元阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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中信泰富32億爆冷奪大坑道地 集團近年最重槌 呎價2.5萬符預期
本年度賣地破千億 6幅住宅地4幅破百億
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