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李曉佳：當主席去留由副主席話事

【明報專訊】當一家公司主席的去留，副主席可以全權決定的話，你認為這家公司到底是誰在話事呢？正常人都會認為是副主席吧，但我們的通訊事務管理局卻有獨特見解。

說的是過去一個星期榮登報紙頭版的電視廣播（TVB）（0511）。本周初有媒體報道，有「殼王」之稱的主席陳國強有意在TVB退股，陳接受《明報》查詢時說「退休件事全公司都知」，又說退休「未到時候，到時候便會講」。雖然「殼王」離開TVB並出售在TVB最大股東Young Lion（YL）股權一事未見公布，但看來事件已寫在牆上。

股權協議講明黎瑞剛可主宰任免

陳國強極力否認他的退休與TVB投資星美（0198）債券導致巨額虧損有關，但正如上周筆者所寫，TVB煞有介事成立投資委員會，調查星美債事件，足以反映此事令黎瑞剛甚為不滿。星美大股東覃輝又是「殼王」多年生意伙伴，星美債一事令黎、陳二人關係破裂是可想而知的事。

多得證監會兩年前踢爆，原來持有TVB 26%股權的YL是同股不同權架構，主席陳國強在YL有56%投票權，但實質持股只有6%，黎瑞剛旗下的CMC在YL有32%投票權，但實質持股達到79%。莫以為陳國強有56%投票權就可控制YL，魔鬼在細節。根據YL的股東協議，黎瑞剛有權要求陳國強把在YL的股權售給特定買家。而通訊局今年9月的裁決亦披露，黎瑞剛就YL的若干決定，包括提名董事加入TVB董事局有否決權。而陳國強在TVB的董事任期，至明年中的股東周年大會便屆滿，若黎、陳不和之說成立，與其明年才被黎瑞剛「叮走」，陳國強不如早覓退路。

殼王持股值8268萬 找人接貨不難

陳國強貴為TVB主席，又持最大股東YL超過一半投票權，但若以TVB昨天收市市值53億元計算，他手上的股權其實只值8268萬元，黎瑞剛要找特定買家接他那手貨，一點也不難。

至於說綽號「中國梅鐸」的黎瑞剛不符合《廣播條例》內有關香港居民的身分，但通訊局9月的裁決卻指黎瑞剛只是在YL若干決定上有否決權，對TVB不構成《廣播條例》下的行使控制權，所以「放生」黎瑞剛。到底黎瑞剛有沒有控制權？看看陳國強要準備「執包袱」就一清二楚了。

阿里早入股黎瑞剛公司

過去一個星期亦傳出阿里巴巴有意入主TVB。是耶非耶？筆者沒內幕消息。不過，要留意阿里巴巴其實早已入股了黎瑞剛旗下的CMC。而且TVB已牢牢控制在黎瑞剛手上，有如香港航空一樣，是另一家「假港資、真中資」，阿里要不要出手，留給讀者判斷。

[李曉佳 財經澡堂]

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