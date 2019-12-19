劉宇亮：國策打造「航母級」券商 信証華泰受惠

加上中國證監會11月29日發布《關於政協十三屆全國委員會第二次會議第3353號提案》，當中提要推動打造航母級證券公司。將在「服務實體經濟、完善基礎功能、防控金融風險」總體原則下，積極開展六方面工作，包括：（一）多管道充實證券公司資本，鼓勵市場化併購重組；（二）進一步豐富證券公司服務功能。鼓勵業者發展櫃檯市場交易、試點信用衍生品、場外期權等業務；（三）支持證券公司優化激勵約束機制，鼓勵實施員工持股計劃或股權激勵計劃，完善人才引進的配套措施與保障機制；（四）鼓勵證券公司加大資訊技術和科技創新投入，以及金融科技領域研究；（五）支援證券公司完善國際化佈局，並鼓勵依法設立、收購境外證券經營機構；（六）督促證券公司加強合規風控管理。

引導證券公司向專業投行轉型

這一系列措施引導證券公司走向專業投行轉型，綜合類券商的市場份額將不斷提高。證券業整合的其實早已開始，10月中中信証券收購廣州證券、到11月華創證券收購太平洋證券，正正是為打造航母級證券公司，隨着六大舉措進一步推動證券行業做大做強。券商股一向是A股走勢的晴雨表，甚至是A股市場的擴大器，令牛市加速。港股投資者定要留意在港上市的中信証券（6030）和華泰證券（6886），長短皆宜。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]