梁志麟：央行轉正面 英鎊回調後上

美國今日公布11月份領先指標，市場預期按月上升0.1%。領先指標增長放緩下，料當地的職位增長將逐步走弱，但出現急速衰退的可能性不大。技術上美匯指數已跌穿大型上升通道底部，但預期下跌空間有限，並於97附近上落。

雖然近期美元下跌利好歐元，但匯價未能突破250天線1.12後回落，料後市於1.1050至1.1180上落。美元兌瑞郎則於0.9780至0.9900上落。

美匯料97附近上落

商品貨幣方面，澳洲今日公布就業數據，市場預期失業率維持在5.3%，不過招聘意欲疲弱下，料就業市場繼續走弱，利淡澳元回落至0.68水平。新西蘭明日公布12月份消費信心指數，要留意見底回升的趨勢能否持續。技術上紐元已累積一定升幅，料匯價回落至0.65水平後整固，後市繼續領先澳元。美元兌加元暫時於1.3100至1.3250上落，紐油需收高於61美元，才可帶領加元做好。

中美達成第一階段貿易協議，雖然條款未見驚喜，但至少將困擾多時的貿易糾紛暫告一段落。不過，大市憧憬中美達成貿易協議已有一段時間，加上接近聖誕長假期，股市出現急升的可能性較低，料避險貨幣日圓急跌的機會不大，美元兌日圓可反覆接近110水平。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]