蘋果AirPods Pro 全美賣斷市

【明報專訊】聖誕假期未至，蘋果10月底上市的最新無線耳機AirPods Pro已在全美主要零售網站賣斷市，成為蘋果最新的爆買產品。AirPods Pro繼11月於蘋果店缺貨後，亞馬遜、Target、百思買（Best Buy）、沃爾瑪（Walmart）等零售網站如今也被搶購一空。如要購買，顧客可能要上eBay網站向由第三方購買被炒貴了的AirPods Pro。
明年出貨量料達9000萬個
CNBC指出，蘋果店的AirPods Pro在11月缺貨後，原本其他零售商也有很多存貨，如今嚴重缺貨，可能要至聖誕後才有新貨補充。券商Wedbush分析師Dan Ives早在11月就表示，AirPods Pro是黑色星期五和節日旺季之選，預期將供不應求。他當時預計，AirPods（包括較便宜的舊AirPods型號）在2019年出貨量達6500萬個，明年出貨量將介乎8500萬至9000萬個。
美國零售商全面缺貨之際，部分電訊商還有小量供應。Verizon網站仍可在聖誕節過後為現在訂購的AirPods Pro發貨，而其對手AT&T和T-Mobile已告售罄。AirPods Pro最受關注的功能之一，是其「主動消噪」技術，可檢測外部環境及耳內的聲波，以相等的反噪音聲波將其抵消。市場研究機構Asymco的報告預期，AirPods Pro下季收入可望突破40億美元。