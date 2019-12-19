FedEx利潤大跌 股價急挫一成

另外，摩根大通宣布，已獲中國證監會頒發《經營證券期貨業務許可證》，標誌由摩根大通控股，以及為實際控制人的證券公司——摩根大通證券（中國）有限公司，可正式對外開展業務，是繼野村東方國際證券之後，第二家獲准開業的外資控股券商。據悉，摩根大通證券（中國）總部設於上海，將為中國以及國際客戶提供證券經紀、證券投資諮詢，以及證券承銷與保薦服務。摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，中國市場對於摩通本地以及全球的客戶都十分重要，未來將繼續對在華業務投資。

PSA快意佳士拿簽訂合併協議

此外，標緻雪鐵龍（PSA）與快意佳士拿（Fiat Chrysler）的董事會已簽署具約束力的協議，繼推進價值500億美元的合併交易，以合組成為全球第四大的汽車製造商。中國東風汽車集團已同意把3070萬股標緻雪鐵龍股票，售給標緻雪鐵龍，從而將東風在合併後的新公司持股比例降至4.5%。另外，紐約人壽保險公司表示，已達成價值63億美元的交易，購入信諾（Cigna）的非醫療保險產品。

（綜合報道）

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