中國版WeWork美上市籌8億 共享辦公室吸引力受考驗

WeWork原訂於9月上市，但由於投資者擔憂其虧損及企業治理問題，導致該公司取消上市計劃，最終要由主要股東軟銀集團注資拯救。優客工場的商業模式與WeWork接近，主要是長期租用辦公空間，並配備辦公設備後，以靈活的條款轉租給其他企業。部分地產業人士認為優客工場的上市時間，與WeWork取消上市的時間過於接近，質疑其選擇此時上市是否明智。

萬科前高層創辦 業務集中內地

優客工場由房地產商萬科企業（2202）前高層毛大慶於2015年創辦。截至9月底，優客工場經營171個共享辦公室，提供7.27萬個辦公空間，當中大部分位於國內，只有一個共享辦公室是與同業Serendipity Labs合作，設於紐約曼哈頓。優客工場迄今籌集了數億美元的風險資本。在2018年的最新一輪融資，其估值達26億美元（約203億港元）。投資者包括美國的紅杉資本、中國投資公司景榮控股等。

2018年最新估值203億

優客工場的IPO進程並不順利。知情人士稱，原本的承銷商瑞信和花旗與優客工場在如何處理IPO問題上分歧嚴重而退出。優客工場向SEC提交的文件顯示，目前的承銷商為兩家中資銀行——華興資本及海通國際。相關文件反映，優客工場仍在虧損，這很大程度由於新開的共享辦公室，需一段時間才能招滿租戶實現盈利。今年頭9個月，優客工場收入1.2億美元，淨虧損8010萬美元（約6.2億港元）。截至9月底，優客工場持有2910萬美元現金。該公司相信，有足夠流動資金和資本資源維持未來12個月的營運。

目前優客工場一半收入來自共享辦公室租金，其餘來自營銷和品牌服務。在提交IPO申請時，優客工場的經營虧損與收入的佔比遠低於WeWork同期。

不過優客工場營運兩年以上的共享辦公室進駐率僅為83%，低於WeWork 89%。面對中國共享辦公室市場競爭愈激烈，WeWork已考慮縮小在中國擴張。

今年首9月淨虧損6.2億

有分析質疑，優客工場的創辦人毛大慶，跟WeWork創辦人紐曼（Adam Neumann）在經營時同樣涉及利益衝突。由於WeWork租用紐曼持有權益的物業而受到質疑，紐曼同意將相關物業的控制權交給一個與WeWork有關聯的房地產投資工具。優客工場的監管文件亦披露，其中6份租約，租用了毛大慶關聯公司擁有的建築物。

WeWork的IPO計劃擱淺後，估值由峰值的470億美元，跌至不足100億美元，現金幾乎耗盡。陷入財困的WeWork已獲高盛安排17.5億美元的信貸額度，預計資金可於1月動用。軟銀上月獲取了WeWork控制權。今次的信貸額度是軟銀向其提供的95億美元救助計劃的一部分。救助方案共有3部分，包括以30億美元收購WeWork股東的股份，加快提供原定於明年4月到位的15億美元融資，以及價值50億美元的新債務。

（華爾街日報）

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