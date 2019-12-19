聯想柳傳志引退 財務官寧旻接掌

轉任資深顧問名譽董事長

包括柳傳志在內等11名科研人員，在1984年創立聯想前身「中國科學院計算技術研究所新技術發展公司」，主攻科技投資，其後分拆在港上市的聯想集團（0992）更是內地第一代科網企業，一度是聯想系最具代表性的下屬公司。在柳傳志帶領下，聯想在2004年正式宣布以17.5億美元（約136億港元）收購IBM，而柳傳志在完成收購後宣布退任集團董事局主席，並由楊元慶接任。不過，聯想在2009年經濟低迷下，前一年出現2.26億美元（約17.6億港元）虧損，促使柳傳志復出，再次擔任集團董事局主席，後又於2011年退任，今次再從聯想控股退休，意味他將全面淡出。

接任聯想控股董事長職務的寧旻，現年50歲，於1991年加入公司，曾長期擔任聯想控股的執委會成員和首席財務官，在其擔任首席財務官期間，曾領導完成聯想控股上市和H股全流通首家試點企業等工作；而李蓬現年48歲，於2003年加入，曾帶領團隊完成對盧森堡國際銀行的併購。