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港澳人士憑身分證 可在廣州置業 代理：暫未見港人蜂擁入市

【明報專訊】近期中國樓市似乎趨放寬，當中政策力谷的大灣區更頻頻放寬港人買樓限制。最新據《廣州日報》大洋網報道，廣州市不動產登記中心證實，自12月16日起港澳人士在廣州各區購房，只需提供港澳身分證和港澳居民往來內地通行證（即回鄉卡），並滿足境內無房的條件便可買樓，毋須再如以往需提供學習、工作、居住證明等的複雜手續。有業界人士表示，近期港人對大灣區置業查詢有所增加，但暫時未見港人蜂擁入市。

明報記者 方楚茵

其實早在今年11月初，粵港澳大灣區建設領導小組會議在北京召開，其後特首林鄭月娥公布，會議上通過16項惠港新措施，包括豁免港人在大灣區9個城市買樓的限制。

滿足境內無房條件便可買樓

以往港澳台居民及華僑在廣州市買樓有三大要求，包括要提供在該市工作、學習和居留證明的原件；須書面承諾購買商品住房是自住，以及在境內無其他住房；並在廣州限購一伙。其中「境內無房」意指在全國各地均無房產，並非單在廣州。據其他內地媒體報道，新政執行是實務先做，辦事指南仍沒出台，後續省住建廳會出政策解讀，市住建局出會議紀要。

今次廣州打破了港人買樓的手續界限，但似乎對樓市的影響需時反映。

本報向中原地產中國大陸區總裁賴國強查詢，他表示，公司早已為港人於大灣區置業商機部署，加上目前本港社會事件，都令港人對大灣區、廣州、深圳等地買樓的查詢增加，不過由於香港與內地買樓有不少差異，像內地仍有港人限購一伙的限購政策，港人購買力不大，相信港人不會馬上買樓，需時才能反映需求。

賴國強又提到，港人到內地置業事實上宜先做足功課，因為內地住宅的租金回報不高，僅2厘至3厘，以往多數港人買家主力是買樓投資或者留作往後退休之用。而且港人習慣港式管理，需留意本港發展商於內地的項目不多，若心儀內地項目時亦需留意像物業管理等問題。同時，廣州、深圳等樓價近年已走高，廣州樓價已非港人想像中的廉宜，加上單位面積較大，總價上的差異亦需留意。現時部分內地樓盤獲港銀支持可承做按揭，利率會較於內地承做按揭為低，匯款問題較易解決。

相關字詞﹕中原 賴國強 林鄭月娥 粵港澳大灣區建設領導小組 身份證 回鄉卡 大灣區 廣州買樓 內地買樓

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