經濟
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港交所ESG諮詢結果 上市公司須提前報告

【明報專訊】港交所（0388）昨日發布有關環境、社會及管治（ESG）報告諮詢結果，共接獲153份各界人士意見，新修訂將於明年7月1日或其後開始的財年生效。現時交易所規定，公司發布ESG報告時限為年報發布後3個月內，相當於財年結束後最長7個月內，新制生效後，交易所未來或要求公司在財年結束後5個月內發布ESG報告，時間大幅提前。

財年結束後5個月內發ESG報告

交易所早前建議加設部分ESG報告「強制披露」，現時亦將逐步落實。其中部分針對公司董事會，例如董事會需就ESG發出聲明，內容包括如何監管ESG事項、如何達至所訂立目標等。亦包括公司本身ESG披露細節，例如公司需要進一步解釋ESG匯報的範圍，為何挑選此部分內容進行匯報。此外，其他環境及社會方面的績效指標（KPI）或披露要求，經諮詢後亦有所提升。

ESG披露是否要逐步趨向嚴格，業界有不同聲音。根據諮詢回應文件，長和系不同意「強制披露」的要求。長和系回應稱，ESG報告的要求僅引入數年，許多公司仍處學習階段，若再加入新披露要求，是為時過早。公司續稱，對部分小公司而言，要滿足披露要求，需付出的時間及資源可能與其可獲的收益不成比例，股東在這一過程中亦沒有話語權，未必合乎股東利益。

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