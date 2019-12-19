邁科管業首掛曾升84% 倒跌5%收市

正招股新股中，移動廣告商赤子城科技（9911）繼續引人矚目。綜合5家券商數據，赤子城兩日內吸納逾141億元孖展，其公開發售集資額為2448萬元，僅計孖展額已超購575倍，超越中手游（0302），暫列今年超購倍數第二。據統計，赤子城孖展方面，輝立借出63億元，耀才借出48億元，信誠借出15億元，富途借出12.24億元，時富借出2.87億元。

兩物管股今掛牌 保利物業暗盤賺980元

今日將有兩隻物管股齊掛牌，中國保利旗下的保利物業（6049）受追捧，公開發售超購222倍，定價35.1元，獲新加坡主權基金入股3.5%。一手中籤率仍高達100%，人人有份。保利物業暗盤升14%，報40元，每手200股，每手賺980元。時代鄰里（9928）超購10倍，定價5.15元，一手中籤率僅有35%，15手才穩中一手，暗盤無升跌。

外電傳上市集資78億 貝殼找房否認

外電報道，騰訊（0700）為大股東的房產中介網絡平台貝殼找房考慮上市計劃，或集資至少10億美元（約78億港元）；但公司隨即回覆內地媒體指消息不實。彭博引述消息人士指出，該公司正就潛在IPO與一家顧問機構合作，最早可能在明年掛牌，惟上市地點尚未決定。