經濟
下一篇 上一篇

邁科管業首掛曾升84% 倒跌5%收市

【明報專訊】昨日再現新股過山車，內地管道商邁科管業（1553）周二暗盤炒高1倍，昨日上市後亦一度升84%，但開盤不足1小時即狂瀉，收市倒跌5.7%，報2.15元；盤中最高見4.2元，投資者若在高位甩貨，每手帳面可賺3840元，但若到收市時都未有沽出，每手帳面蝕260元。其他新股表現較佳，JS環球（1691）暗盤插水，昨首掛升5.6%，收報5.49元，每手賺145元。內地建材商泰林科建（6193）高開三成，下午升幅收窄，收報1.48元，升14%。由GEM板轉主板上市的視像會議服務供應商超智能（1402）收報0.4元，微升5.3%。

正招股新股中，移動廣告商赤子城科技（9911）繼續引人矚目。綜合5家券商數據，赤子城兩日內吸納逾141億元孖展，其公開發售集資額為2448萬元，僅計孖展額已超購575倍，超越中手游（0302），暫列今年超購倍數第二。據統計，赤子城孖展方面，輝立借出63億元，耀才借出48億元，信誠借出15億元，富途借出12.24億元，時富借出2.87億元。

兩物管股今掛牌 保利物業暗盤賺980元

今日將有兩隻物管股齊掛牌，中國保利旗下的保利物業（6049）受追捧，公開發售超購222倍，定價35.1元，獲新加坡主權基金入股3.5%。一手中籤率仍高達100%，人人有份。保利物業暗盤升14%，報40元，每手200股，每手賺980元。時代鄰里（9928）超購10倍，定價5.15元，一手中籤率僅有35%，15手才穩中一手，暗盤無升跌。

外電傳上市集資78億 貝殼找房否認

外電報道，騰訊（0700）為大股東的房產中介網絡平台貝殼找房考慮上市計劃，或集資至少10億美元（約78億港元）；但公司隨即回覆內地媒體指消息不實。彭博引述消息人士指出，該公司正就潛在IPO與一家顧問機構合作，最早可能在明年掛牌，惟上市地點尚未決定。

上 / 下一篇新聞

中信泰富32億爆冷奪大坑道地 集團近年最重槌 呎價2.5萬符預期
中信泰富32億爆冷奪大坑道地 集團近年最重槌 呎價2.5萬符預期
本年度賣地破千億 6幅住宅地4幅破百億
本年度賣地破千億 6幅住宅地4幅破百億
白加道28號洋房5.8億沽 4年連使費平手離場
白加道28號洋房5.8億沽 4年連使費平手離場
15 WESTERN STREET開放式213呎起
15 WESTERN STREET開放式213呎起
意峰最快月底招標
意峰最快月底招標
首家虛銀試業 眾安1元定存搶灘 連「加息券」最高享6.8厘 選定2000客
首家虛銀試業 眾安1元定存搶灘 連「加息券」最高享6.8厘 選定2000客
年初股東董事會曾「大地震」
年初股東董事會曾「大地震」
明年上半年料8家虛銀全開業
明年上半年料8家虛銀全開業
恒指倒升40點 港匯高見7.7828後回落
恒指倒升40點 港匯高見7.7828後回落
人行14天逆回購減息5點子
人行14天逆回購減息5點子
北水股輝山乳業下周一除牌 港股通首例 內地股民逾30億蒸發
北水股輝山乳業下周一除牌 港股通首例 內地股民逾30億蒸發
新地前執董陳鉅源周二病逝
新地前執董陳鉅源周二病逝
貿發局：全球需求減 成港商明年最大憂慮
貿發局：全球需求減 成港商明年最大憂慮
港交所ESG諮詢結果 上市公司須提前報告
港交所ESG諮詢結果 上市公司須提前報告
港澳人士憑身分證 可在廣州置業 代理：暫未見港人蜂擁入市
港澳人士憑身分證 可在廣州置業 代理：暫未見港人蜂擁入市
聯想柳傳志引退 財務官寧旻接掌
聯想柳傳志引退 財務官寧旻接掌
內地客逾3億購企廣高層全層
內地客逾3億購企廣高層全層
中國版WeWork美上市籌8億 共享辦公室吸引力受考驗
中國版WeWork美上市籌8億 共享辦公室吸引力受考驗
FedEx利潤大跌 股價急挫一成
FedEx利潤大跌 股價急挫一成
蘋果AirPods Pro 全美賣斷市
蘋果AirPods Pro 全美賣斷市
張兆聰：中石化料止跌 可炒落後
張兆聰：中石化料止跌 可炒落後
梁志麟：央行轉正面 英鎊回調後上
梁志麟：央行轉正面 英鎊回調後上
劉宇亮：國策打造「航母級」券商 信証華泰受惠
劉宇亮：國策打造「航母級」券商 信証華泰受惠
李曉佳：當主席去留由副主席話事
李曉佳：當主席去留由副主席話事
技術取勝：東陽光藥或上試43元
技術取勝：東陽光藥或上試43元
又到聖誕 李澤鉅現身報佳音
又到聖誕 李澤鉅現身報佳音
劉思明：炒股不炒市 建滔系有得揀
劉思明：炒股不炒市 建滔系有得揀
周顯：誰是香港女首富？
周顯：誰是香港女首富？
湯文亮：有老闆希望員工罷工？
湯文亮：有老闆希望員工罷工？
CK環球陳彬仁：港人移居熱 境外盤銷情爆升
CK環球陳彬仁：港人移居熱 境外盤銷情爆升
港府降住宅供應目標 增大灣區置業需求
港府降住宅供應目標 增大灣區置業需求