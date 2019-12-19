經濟
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貿發局：全球需求減 成港商明年最大憂慮

【明報專訊】貿發局昨日公布第四季出口指數跌至18.8的有紀錄以來最低水平，較上一季跌8.6，顯示出口增長於短期內仍然疲弱。值得留意是，比起中美貿易摩擦，環球需求的減少成為最多港商明年最大憂慮。

第4季出口指數跌至18.8 紀錄最低

貿發局研究總監關家明指出，65%受訪港商預計明年整體銷量下跌，考慮到明年貿易保護主義及地緣政治摩擦可能帶來的不明朗因素，港商正承受前所未有的壓力，因此貿發局預測明年本港出口跌2%，並維持今年跌4%的預測。

雖然中美貿易談判取得一些進展，貿易摩擦亦非港商最擔心的威脅，但仍有超過一半受訪者表示已受到負面影響，其中70.8%遭到買家削減訂貨量、58.1%指買家會更大幅度壓價、19.7%則被取消訂單。

今年首10個月，本港出口跌5.1%，但關家明指出，去年11月開始本港出口基數低，原本預計12月15日美國會加徵新關稅，可能令港商提前趕出口，因此估計11月本港出口跌幅會有較明顯收窄，所以維持全年跌4%的預測。

另一方面，港商將部分生產線搬至東盟以避關稅，刺激到中國今年出口至東盟有雙位數增長，惟本港出口至東盟的增幅反而只得2%，或與廠商直接從中國出口部件運至東盟．加工後再轉口美國，而不選擇經香港赴東盟加工有關。對此關家明表示，從香港出口至其他地區的表現來看，出口東盟有2%增幅已經不差。

關家明：生產線遷移 威脅港轉口

關家明指出，細分來看，與中國相鄰的國家如越南、老撾，確實會因為陸路運輸方便而不經香港，改從中國直接出口，但像新加坡等靠海岸的國家，經香港海運仍然較便捷。他認為，生產線遷移導致的供應鏈格局改變，確實會對本港轉口貿易角色帶來風險，但環球貿易形勢還在變化，現在便說轉口角色已失還言之尚早。

對於前晚外電指中國或考慮將經香港轉口至內地的美國貨，改為直接由美國進口至內地，以提高中美貿易額去滿足協議承諾，關家明指可行性很低，因為中美兩國本身貿易口徑不同，美國亦不太可能接受這種取巧的手段。

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