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新地前執董陳鉅源周二病逝

【明報專訊】曾經任職新地（0016）多年的前執行董事、「老臣子」陳鉅源於本周二（12月17日）逝世。他任職新地期間，主力負責收購土地及工程策劃。他自1973年入職新地，至2014年12月離任，服務公司長達41年。他在2014年捲入前政務司長許仕仁貪污案而被判罪，因患上血癌獲特赦提早去年10月中出獄，轉到私家醫院治病，一年多後病逝，享年73歲。

1973年入職新地 深得郭氏家族信賴

新地昨日回應稱，對陳鉅源辭世表示哀悼，向其家人致以最真摯慰問。集團理解其家人正面對沉痛和哀傷時期，希望外界能給予適當私人空間。資料顯示，陳鉅源1973年加入新地任集團創辦人郭得勝的助理及英文秘書，於1987年晉升執行董事，專責收購土地及工程策劃。他與郭氏三兄弟私交甚篤，郭得勝1990年離世後，他繼續輔助三人接棒。陳鉅源深獲郭氏家族信賴，已故郭家長子郭炳湘於1997年被綁架時，他聯同郭老太參與談判及交付6億元贖款。陳鉅源因捲入許仕仁案被判監6年，但患上血癌而獲特赦，提早於去年10月中出獄，之後一直未有再公開露面。

陳鉅源向來為人低調，聯同妻子何慧賢育有一子一女。據陳的舅仔何沛源在許仕仁案作供稱，陳家擁有信託公司TSCK，在香港和海外持有住宅、工厦和股票，陳的子女主要參與新界物業發展。陳鉅源出獄後，他和太太及女兒自今年2月起，在市場大手掃入3個屬於新地發展的天鑄單位，連同他妻女在較早前，以約1158萬元連購天鑄兩個車位，短時間內花費逾2.7億元狂掃物業。

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