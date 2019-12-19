新地前執董陳鉅源周二病逝

1973年入職新地 深得郭氏家族信賴

新地昨日回應稱，對陳鉅源辭世表示哀悼，向其家人致以最真摯慰問。集團理解其家人正面對沉痛和哀傷時期，希望外界能給予適當私人空間。資料顯示，陳鉅源1973年加入新地任集團創辦人郭得勝的助理及英文秘書，於1987年晉升執行董事，專責收購土地及工程策劃。他與郭氏三兄弟私交甚篤，郭得勝1990年離世後，他繼續輔助三人接棒。陳鉅源深獲郭氏家族信賴，已故郭家長子郭炳湘於1997年被綁架時，他聯同郭老太參與談判及交付6億元贖款。陳鉅源因捲入許仕仁案被判監6年，但患上血癌而獲特赦，提早於去年10月中出獄，之後一直未有再公開露面。

陳鉅源向來為人低調，聯同妻子何慧賢育有一子一女。據陳的舅仔何沛源在許仕仁案作供稱，陳家擁有信託公司TSCK，在香港和海外持有住宅、工厦和股票，陳的子女主要參與新界物業發展。陳鉅源出獄後，他和太太及女兒自今年2月起，在市場大手掃入3個屬於新地發展的天鑄單位，連同他妻女在較早前，以約1158萬元連購天鑄兩個車位，短時間內花費逾2.7億元狂掃物業。