經濟
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北水股輝山乳業下周一除牌 港股通首例 內地股民逾30億蒸發

【明報專訊】港交所（0388）昨公布，2017年「爆煲」的輝山乳業（6863），在除牌程序第三階段最後限期前仍沒提交任何復牌建議，決定從下周一（23日）上午9時起，取消其上市地位。這是滬深港通開通以來，首隻遭到監管機構除牌的港股通股份，據港交所數據，現時內地投資者透過港股通持有近11億股輝山股票，輝山停牌當天股價暴挫，停牌前報0.43元，若以前一天仍收報2.8元計，內地股民有逾30億元股份化為烏有。

明報記者 陳子凌

輝山乳業於2017年3月24日因股價暴瀉而緊急暫停交易，同年5月被證監會以《上市規則》8.1條勒令停牌。去年3月，港交所上市部認為輝山未符合《上市規則》有關擁有足夠業務運作或資產的規定，因此將該公司置於除牌程序第一階段。至上月15日，除牌程序第三階段屆滿前，輝山仍沒提交任何復牌建議，港交所決定將其從下周一起除牌。

港交所：輝山沒提交任何復牌建議

據輝山通告，在除牌程序期間公司曾嘗試進行重組，今年3月重組方案卻未能獲得債權人多數批准，雖然之後輝山稱，有數間內地乳業界同行表達了參與重組的初步意願，當時更曾市傳伊利或會充當白武士，斥15億元人民幣入主輝山，但直至期限屆滿前仍未有任何結果。

內地投資者藉港股通持股8.1%

輝山除牌，亦意味着成為港股通首隻被除牌股份，據港交所的港股通持股紀錄，目前仍有10.92億股，即8.1%輝山股份由內地投資者透過港股通持有，以其停牌前股價0.43元計，涉及金額4.7億元。

輝山於2013年來港上市，曾是新世界（0017）已故創辦人「彤叔」鄭裕彤的愛股之一，至2015年將手上10.35億股售回予主席兼大股東楊凱，淨賺10億元，成功逃過一劫。輝山「爆煲」可說始於2016年12月知名沽空機構渾水狙擊，指其財務造假；至2017年3月24日，輝山突然斷崖式洗倉，不足1小時股價暴瀉逾90%，中午緊急停牌。當日更曝光原來早在「爆煲」前一日，遼寧省金融辦已安排內地23間銀行與輝山開會商討債務處置安排；此事暴露出中資上市公司在信息披露上的問題及港交所的監管漏洞。

主席兼大股東楊凱幾盡押股融資

更甚者，原來公司資不抵債問題非一日之寒，楊凱原來早已將手上幾乎所有輝山股份抵押融資；此外，輝山執董兼高級副總裁，負責財務的葛坤甚至在股價大跌前三日，僅以書信通知公司，指自己工作壓力大，令健康造成傷害，其後更與公司失聯。這些事情，都是輝山出事之後才自行披露，令不知情的投資者平白造成損失。

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