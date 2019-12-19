經濟
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恒指倒升40點 港匯高見7.7828後回落

【明報專訊】受重磅股騰訊（0700）上漲1.7%帶動，恒指昨午倒升40點，收報27,884點，若參考8月至今的走勢，以上升通道頂計算，恒指短期可上望約28,300點（見圖）；國指升59點，收報11,024點。全日大市成交額944億元。

騰訊昨日收市報377.6元。其他重磅股方面，工商銀行（1398）升1%，收市報5.93元；建設銀行（0939）升0.6%，收市報6.63元；友邦（1299）及匯控（0005）則分別跌0.6%及0.17%。中海油（0883）獲大行唱好，全日升3.5%至12.48元，是表現最好的成分股。恒指夜期至今早零時報27,907點，高水23點。

匯豐料明年見29200點

匯豐私人銀行昨發表明年投資展望報告。該行亞洲區首席市場策略師范卓雲預計，明年底恒指將升至29,200點，主要由企業盈利增長帶動，並予中港股票中性評級。不過，她認為由於短線缺乏催化劑，恒指至今年底都會在28,000點附近整固，未見大升空間。該行看好個別內地金融及內需股、新興科技公司，以及整個5G產業鏈包括手機股。

港股持續做好，港匯昨日早段最多升至7.7828，差點創下連續第8日上升、即自1987年以來最長上升紀錄，但截至昨晚港匯回落至7.79水平，跌逾40點子（1元等如10,000點子）。

星展：港資金短期反彈難持續

星展香港經濟師謝家曦指，港匯連續上升僅屬短期現象，基於年結影響向來延續至12月底，明年中美貿易緊張局勢或會重現，預計本港資金短期反彈的情况將不會持續。隨着本地銀行囤積現金以應對年底的監管要求，其資金成本相對於美元利率，將保持較高水平。

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