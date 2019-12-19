經濟
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明年上半年料8家虛銀全開業

【明報專訊】內地互聯網保險公司眾安在綫（6060）旗下的眾安銀行搶先在年底前試業，較其他7間虛擬銀行快，其餘包括由發鈔行中銀香港（2388）和渣打銀行牽頭，以及內地金融科技巨頭螞蟻金服、騰訊（0700）、中國平安（2318）旗下的虛擬銀行等。據了解，按目前進度，預計明年首季會有不多於3家虛擬銀行推出，至明年上半年會全數開業，當中有約3家銀行會不經沙盒試業， 直接向公眾推出。

傳3家不經沙盒直接推出

消息人士表示，據虛擬銀行的營業計劃，以及每間銀行現時平均15億元資本額計算，預期在最初3年內，貸款額、存款額、風險加權資產等市佔率，均不會超過5%。虛擬銀行營運商原預計在發牌後6至9個月內正式推出服務，不過截至年底只有1間試業。據了解出現延遲的原因，是因為營運商要在系統的營運科技風險及穩定性，達到內部和金管局的要求，所需的資源和時間均較原本估計要多。

現階段虛擬銀行的發牌工作已經完成，金管局副總裁阮國恒昨日在《匯思》撰文時表示，仍然有為數不少的機構向金管局查詢及表示有興趣申請新牌照，反映市場對行業前景充滿信心，局方會觀察虛擬銀行開業後的運作情况、用戶反應、市場接受程度以及它們對銀行體系的影響，審慎考慮往後的發展路向。

阮國恒又提醒市民保障個人資料及私隱安全，建議定期轉換帳戶密碼，不要透過不明無線網絡或公用電腦登入網上銀行。

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