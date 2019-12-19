年初股東董事會曾「大地震」

信銀柯清輝等相繼退出

去年眾安在申請牌照之初，本來計劃伙拍信銀國際，信銀國際入股時稱持有「眾安虛擬金融有限公司」35%股權，更派行政總裁柏立軍成為其董事之一，並邀得前恒生（0011）大班柯清輝加入董事會。然而在今年初兩家中資公司決定拆伙，當時有傳因雙方在未來戰略及股權分佈上未有共識，柏立軍亦離開眾安虛擬金融，其後連初期股東包括柯清輝及立信德豪特別顧問區嘯翔亦離開。

眾安在3月底取得虛擬銀行牌照後，4月即改名為「眾安銀行」（ZA Bank），原本擬空降眾安國際總裁許煒作為眾安銀行行政總裁，豈料在10月底，即籌備工作進入最後階段之時，許煒突然離任。最終該行任命前創興銀行（1111）風險總監許洛聖為行政總裁。

代表人物CEO許煒10月突離任

在眾安剛奪得虛擬銀行牌照之初，許煒甚為高調，負責接受傳媒訪問，亦代表眾安虛擬銀行出席大小論壇。但其實根據創興的公布，早在今年5月底許洛聖已離開創興，翻查公司註冊署資料，許聖洛於7月中加入眾安銀行董事會，似乎早有換人的安排。眾安發言人指，為配合公司的其他業務發展，許煒已經卸任眾安銀行的董事職務。