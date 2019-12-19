首家虛銀試業 眾安1元定存搶灘 連「加息券」最高享6.8厘 選定2000客

明報記者 歐陽偉昉

據雖然眾安銀行網頁上給出的港元定期存款牌價沒有驚喜，最多僅2厘，但據悉客戶若取得「定期存款加息券」，港元定存年息最高可達6.8厘，冠絕一眾傳統銀行。

稱提供「遊戲化儲蓄體驗」

據悉，眾安虛擬銀行首階段最有特色的產品，屬此「定期存款加息券」，現時尚未清楚須符合哪些要求，或使用該行哪些服務才可獲取「定期存款加息券」，該行僅指希望為客戶提供遊戲化高息儲蓄體驗。

被問到有關6.8厘定存的詳情，眾安僅回應指，在試業階段，不同特選客戶在分階段開戶將會享有不同的推廣優惠利率，有關詳情將於稍後發布。

基本定存2厘息 傳統銀行更高

若據眾安銀行網頁資料，港元1個月定期利率為1.4厘，3個月至12個月利率為2厘，起存金額僅為1元。但2厘並不算太高，臨近年底，銀行為應付年結需要資金，多間中小行以高息吸引存款，利率比眾安銀行為高，例如在信銀國際的手機銀行，3個月新資金定期利率有2.7厘，惟最低金額需1萬元。工銀亞洲最高亦有4.2厘，起存額1000元。

金管局早已明言不接受虛擬銀行以「掠奪性定價」作競爭。據了解，金管局並沒有為「掠奪性定價」訂下「一刀切」的界線，虛擬銀行是新生業務，可以給予一些空間提供短期優惠，但不應該長期持續，亦不得大幅偏離市場定價。

稱5分鐘開戶 設5秒轉帳緩衝

虛擬銀行不設實體分行營運，所有銀行服務透過互聯網進行，眾安銀行表示，用戶只須香港身分證開戶，最快可於5分鐘內完成。該行亦支援轉數快跨平台轉帳，並設有「5秒轉帳緩衝」 功能，一旦錯誤輸入轉帳金額或收款人資料，可於5秒內可以撤回轉帳。

眾安銀行在試業期間暫不向公眾開放，會向該行員工及在種子用戶社群「ZA Fam」中選定2000個會員發出邀請。

金管局副總裁阮國恒表示，若試業結果理想，經金管局確認銀行已經符合所有相關的監管要求，就可正式開業。試業過程中，局方會密切留意虛擬銀行運作，並就部分細節進行微調。眾安銀行則表示，將透過收集來自特選用戶的反饋意見，進一步完善銀行服務平台，為正式開業作準備，並將結合營運和技術準備情况，評估正式開業時間。