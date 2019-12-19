經濟
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意峰最快月底招標

【明報專訊】除了市區主打迷你戶的全新盤外，洋房或低密度新盤亦即將登場，其中香港興業（0480）旗下愉景灣洋房項目意峰，昨日已上載樓書，集團銷售及市務助理總經理陳秀珍指，項目最快於本月底公布銷售安排，目前傾向以招標形式推售，首批將推出不少於兩成單位、即最少5座洋房，而售價將參考港島或九龍區的花園洋房。

據樓書顯示，項目位於愉景山道28號，共提供21座樓高2層的洋房，實用面積全屬2023方呎或2171方呎，戶型包括3房3套、4房3套連起居室及4房4套間隔；同時，戶戶均外連特大花園，花園面積介乎1963方呎至4124方呎不等，另有5座洋房附設私人泳池。整體佈局上，項目分三排而建，外望開揚維港景色、部份洋房同時享有水塘景色，預計關鍵日期為2022年4月30日。

信置133 PORTOFINO擬下季推

與此同時，信置（0083）亦預料於明年首季推售兩個新盤。集團營業部聯席董事田兆源表示，兩盤分別為西貢康健路133號133 PORTOFINO及何文田嘉道理道St. George's Mansions。其中，133 PORTOFINO提供33伙，包括26個分層戶及7幢洋房，實用面積約700方呎至3500方呎，標準間隔由2房至4房，而項目大部分單位可享海景，部分洋房則備有私人電梯。項目仍待批預售，於奧海城3期設展銷廳，項目關鍵日期為明年9月30日。

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