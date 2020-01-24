經濟
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15 WESTERN STREET開放式213呎起

【明報專訊】臨近聖誕節，繼續有全新樓盤公布銷售部署，其中港島西區料成新戰場之一。內房萬科（香港）與長虹集團合作的西營盤21個月樓花15 WESTERN STREET，昨突擊上載樓書，估計聖誕假期後開放示範單位。另恒地營業（二）部負責銷售、單位總90伙的的羅便臣道THE RICHMOND，預計短期上載樓書，發展商預告多數單位折實價料低於1000萬元。

萬科香港執行董事周銘禧指，15 WESTERN STREET共提供104伙，包括38伙實用213方呎開放式戶、57伙實用介乎307至344方呎1房戶（佔項目單位總數55%）、6伙實用503至620方呎2及3房戶，而3伙連平台或天台特色戶，實用487至1127方呎。周續指，集團爭取聖誕節後開放示範單位，定價將參考西半山及同等質素新盤項目價錢。

THE RICHMOND細戶佔九成

另一方面，恒基營業（二）部總經理韓家輝表示，集團旗下樓花期長約23個月的羅便臣道62C號舊契項目，命名為THE RICHMOND；項目提供90伙，屬開放式至2房戶，當中開放式及1房戶約佔九成，短期內上載樓書，預計明年1月開售，為營業（二）部明年頭炮，料項目大部分單位折實價有機會低於1000萬元。韓續指，恒地營業（二）部明年計劃推出6個全新市區盤，涉近1600伙單位，當中提供約500伙的大角嘴利奧坊3期，亦計劃明年首季推出。

恆大．睿峰首輪56%選用建期付款

至於今日新一輪發售屯門掃管笏恆大．珺瓏灣180伙的恒大（3333），同系日前首輪發售128伙的長沙灣恆大．睿峰，據成交紀錄冊顯示，樓盤首輪售出16伙，只佔首輪可售單位約13%，資料顯示有9名買家選用建築期付款，比率為56%，屬近期選用建築期付款較高比例的新盤。另新世界（0017）北角柏蔚山，本月初以4379.2萬元售出的2座28樓實用1109方呎G室4房戶，買家新近撻訂，料遭發展商沒收5%訂金涉約219萬元。

相關字詞﹕恆大．珺瓏灣 恆大．睿峰

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