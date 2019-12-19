白加道28號洋房5.8億沽 4年連使費平手離場

環翠園3300萬易手 屋苑4年新低

同樣位於山頂僑福道的環翠園，新近有千呎戶以3300萬元沽出，成交價為屋苑2015年後新低。市場消息指，環翠園C座中層1室，實用面積1070方呎，新近以3300萬元成交，實呎30,841元。資料顯示，同類單位曾於今年7月以4000萬元沽出，而是次成交價則較5個月前低700萬元或18%。原業主1998年940萬元購入，持貨21年，帳賺2360萬元或2.5倍。

灣仔會景閣開放式低見700萬

其他各區屋苑亦續錄減價或低價成交個案，其中灣仔會景閣就有開放式單位以700萬元低價成交。市場消息指，上述會景閣低層8室，實用面積417方呎、開放式間隔，新近以780萬元易手，實呎18,705元，成交價為屋苑自2015年來的低位紀錄；原業主2005年428萬元購入，持貨14年，帳賺352萬元或82%。

盈翠兩房843萬 低市價一成

另外，中原市務經理葉健聰表示，青衣盈翠半島11座高層C室，實用面積526方呎，屬2房間隔，原業主最初叫價940萬元放盤，累減97萬元或10%後，最終以843萬元易手，實呎16,027元，成交價低市價一成，並重返去年中價格水平。原業主於2012年以518萬元購入，持貨7年，帳面賺325萬元或63%。