中信泰富32億爆冷奪大坑道地 集團近年最重槌 呎價2.5萬符預期

明報記者 甘潔瑩

是次為中信泰富繼2015年5月、以14.7億元投得馬鞍山住宅地（現為峻源）後，4年來再於本港投得政府住宅官地，亦是該集團近年在港最大宗購入官地個案。

每呎樓面地價貼近區內二手樓價

中信泰富物業代理董事關潔瑩表示，集團對成功投得該地感高興，地皮位處港島傳統一線豪宅地段，位置優越可享全海景，認為地價合理，計劃將該地皮發展成頂級豪宅，並以提供中型單位為主，預計投資額約為55億元，每方呎成本約4.3萬元，料將來每呎售價5萬元起，特色單位有力挑戰港島分層呎價新高，集團對本港樓市中長線具信心。關續指，集團一向對具發展潛力地段均具興趣，並將繼續物色各類優質發展項目。

大坑道135號為前公務員宿舍，佔地4.29萬方呎，可建樓面約12.9萬方呎。業界預料，上述項目落成後，大部分單位可享政府大球場開揚景觀，部分高層戶更可遠眺維港海景，屬近年港島罕有優質豪宅地。現時地皮毗鄰的嘉雲臺，二手實呎做價介乎2.5萬至3.7萬元不等，換言之，大坑道地每呎樓面地價貼近毗鄰二手「麵包」呎價。

投資額55億 料每呎售價5萬起

值得留意，是次共收25份標書，當中有7份（包括中標的中信泰富）為中資財團，佔入標數目近三成，而且大部份以獨資入標，包括中海外（0688）、合景泰富（1813）、佳兆業（1638）、雅居樂（3383）及首度入標官地的香港建設（0190），另龍光地產（3380）伙中洲（0042）則合組財團入標，是今年度中資參與競投官地數目較多的一幅官地，反映中資捲土重來，再度活躍於本港物色發展機會，積極吸納新「麵粉」。

中資捲土重來 佔入標近三成

萊坊執行董事林浩文表示，地皮中標價比預期稍高，反映發展商對豪宅靚地渴求，以及對豪宅後市信心，地皮中標價對區內樓價起指標性作用。他預計，項目可建混合式豪宅。普縉執行董事張聖典指，地皮為港島區罕有供應，中高層單位已可享開揚景致，可塑性高；至於中標價未能稱得上是志在必得，估計其他發展商出價與中標差距不會太大。