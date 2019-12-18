施羅德歐洲股票基金經理James Sym：歐洲銀行石油板塊看俏

歐洲央行（ECB）新任行長拉加德（Christine Lagarde）在11月上任後表示，明年歐元區經濟增長預期為1.1%，儘管前景仍低迷，但她表示能看到歐洲經濟觸底反彈的初步迹象。預期2021年經濟增長為1.4％，2022年增長則有1.4％，預計該年通脹為1.6％，依然低於2％的央行目標水平。拉加德表示，一些初步迹象顯示歐元區經濟正走向穩定，且潛在通脹率有所上升。不過，她重申風險仍然存在，只是沒有那麼明顯。

石油天然氣企業正在復蘇

2019年將盡，我們正在邁向2020年，當被問到歐洲股票在明年會否持續反彈時，James Sym指出，這是大部分投資者想問的問題。他看好歐洲股票前景，主要是稅務措施和歐洲央行量化寬鬆對股市有利。歐洲市場估值看起來很有吸引力。歐洲正處於經濟周期的轉折點，預計到2020年全球復甦將更加同步。市場對歐洲採購經理人指數（PMI）之前過於悲觀。採購經理人指數是對製造業和服務業趨勢的前瞻指標，現時處於全球金融危機的水平。他看好石油及天然氣前景，尤其是在石油和天然氣服務領域，許多企業的估值都非常低迷。而他認為，隨着產能提高及石油專業公司投資的增加，相信這些企業開始復蘇。

工資見增長 需求漸恢復

「兩年前，當我問他們關於工資上漲的問題時，他們說1％至2％是標準工資增幅。現在是3%至4％。」Mr Sym道。總體而言，他看到歐洲的工資在增長。貿易緊張局勢仍然令他擔憂。因為中國是歐洲最重要的出口市場。同時，鑑於自全球金融危機以來幾乎沒有增加產能，而需求卻逐漸恢復，許多工業公司不得不增加產能，故他對工業周期行業亦看高一線。

金融及銀行業是他看好的另一個類別，市場預計銀行息差收窄將會影響銀行業盈利前景，他相信，大家低估了銀行業盈利前景，在歐洲央行推出量化寬鬆措施及歐洲經濟開始復蘇之下，銀行業盈利有望在短期內重拾增長。但是，收益率並不需要大量變動已可改變市場情緒。

QE帶來投資機會

Mr Sym尤為看好對於大型歐洲銀行，因為在經濟復蘇中相信可以率先受惠。半導體今年表現強勁，部分業務可能還有進一步發展。軟件和計算機服務等領域也可能提供機會。Mr Sym指出，2020年市場對政治及貿易爭拗關注會減少，故相信資金流出歐元區情况亦會減少，而且歐洲央行在9月開始減息至紀錄新低，並計劃重啟購債，以壓低借貸成本，希望藉此激勵經濟復蘇並推升通脹率。法國財長勒梅爾表示，歐洲央行最新的貨幣寬鬆舉措，屬一個增加投資的機會。

龍彩霞 明報記者

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