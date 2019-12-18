嘉湖2房月租9000元 低市價兩成

「龍牀盤」175呎戶月租7400元

祥益高級區域經理黃肇雯表示，嘉湖山莊3期翠湖居1座低層F室，實用面積449方呎，屬2房間隔，附有裝修，原業主於數天前叫價1萬元放租，在租客願意預繳一年租金下，減價1000元或10%，新近以月租9000元獲租客承租，呎租20元，較市價低兩成。業主今年460萬元購入，租金回報約2.3厘。

另外，有「龍牀盤」之稱的屯門菁雋，自入伙以來租務交投平穩，新近有開放式單位以月租7400元租出。中原分行經理陳家富表示，上述為菁雋中層23室，實用面積175方呎，屬開放式間隔，新近以月租7400元獲年輕夫婦承租，呎租42元。業主今年7月264.97萬元購入，租金回報約3.4厘。

港島區方面，小西灣藍灣半島新近有2房戶以月租2萬元租出。Q房網分店聯席營業董事招潔冰表示，藍灣半島8座高層F室，實用面積465方呎，屬2房間隔，新近以月租2萬元獲租客承租，呎租43元。業主2010年1月345萬元購入，租金回報約7厘。