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萬景峯實呎跌穿1.7萬 重返年初價

【明報專訊】社會局勢稍為回穩，但爭議短期內未見解決，投資者亦抱觀望態度，二手市場則續錄減價成交，荃灣萬景峯新近有3房戶在減價182萬元後沽出。

中原高級資深分區營業經理丘漢偉表示，萬景峯5座中層B室成交，實用面積668方呎，3房套房間隔，叫價1300萬元，放盤約半年，業主眼見樓市持續受負面因素困擾，前景未明，見年底將至，決定擴闊議價空間，最終累減182萬元或14%，以1118萬元將單位沽出，實呎16,737元，呎價為今年1月後新低。買家為區內租客，原業主2016年11月以962萬元買入，持貨3年，額印鬆綁後沽貨，帳面獲利156萬元或16%。

映御劈價百萬 開放式戶440萬沽

與此同時，元朗映御新近亦錄得一宗減價「1球」成交。利嘉閣分行經理梁灝義表示，映御2座中層N室，實用299方呎，屬開放式戶間隔，外望朗屏市景，原業主於社會運動前以540萬元放售，但放盤半年亦未獲洽詢，至近日擴闊議價空間，終劈價100萬元或18.5%，以440萬元售出，實呎14,716元。原業主於2016年3月以約332.2萬元購入，持貨3年多，帳面獲利約107.8萬元或32%。

中原黃偉雄料明年CCL見170點

此外，雖然中美貿易戰局勢向好，但本地爭議短期內未見曙光，中原亞太區主席兼行政總裁黃偉雄預料，在環球經濟充斥多項不穩定因素下，2020年樓市會有下行壓力，樓價可能會有6%至8%的下跌空間，預計反映樓價走勢的中原城市領先指數CCL，或會下調至170點的低位。

相關字詞﹕黃偉雄 映御 萬景峯

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