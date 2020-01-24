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美銀續租KCC四層半 租金平8%

【明報專訊】商廈再錄減租個案。土地註冊處資料顯示，葵涌九龍貿易中心（KCC）Ｂ座18至21樓全層、以及22樓01至09室，獲美國銀行（BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION）續租4層半樓面約11.7萬方呎，最新月租共343.4萬元，折合呎租約29元，租期共3年，至2022年11月底，即租金支出逾1.23億元，料為今年6月份反修例運動後，最大宗商廈租務成交。

警察儲蓄互助社持有 回報3.3厘

土地註冊處顯示，上述寫字樓的業主為香港警察儲蓄互助社（HONG KONG POLICE CREDIT UNION），該社於2016年9月購入物業，涉14.08億元，若連同去年12月已租出的22樓10至18室、月租38.18萬元計，5層物業每月租金收入共381.58萬元，即現可享有租金回報3.3厘。上述新出租物業，美林證券（MERRILL LYNCH (ASIA PACIFIC) LIMITED）早於2013年7月已租用上址，當時租金共372.5萬元，即新租金較舊租金低7.8%，而該公司被美國銀行收購。

資料顯示，香港警察儲蓄互助社是根據香港《儲蓄互助社條例》第119章，聯合一群有共同關係的人（如同事，社區或宗教）而成立的法團組織，該社主旨鼓勵社員儲蓄，並將聚集得來的金錢以較低的利息借貸給予有需要的社員。該社網頁顯示，目前有4.47萬名社員，總資產總值達108.92億元。

除上述商廈租金回落外，核心商廈租金如金鐘美國銀行中心亦大幅劈租個案，一個面積3778方呎的海景單位，早前以呎租59元租出，較高峰時呎租120元，回落一半。

美國銀行中心海景戶 劈租一半

此外，土地註冊處亦顯示，荃灣工業中心15樓1501至1508室連4個車位，上月底以7400萬元成交，新買家為教育出版社，據悉該出版社辦公室亦位於該廈，不排除購入單位自用。原業主1987年8月1520萬元購入，帳面獲利5880萬元或3.9倍。

相關字詞﹕寫字樓租金 香港警察儲蓄互助社

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