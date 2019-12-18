恆大．睿峰沽不足20伙 佔首輪13% 今年首日銷售比例最低全新盤

明報記者 林尚民、周綺琪

繼屯門掃管笏恆大．珺瓏灣後，恒大本月初突擊推出集團在港第二個住宅項目、位於長沙灣東京街的恆大．睿峰，並以貴絕長沙灣姿態，公布首張價單，首批86伙扣除最高12%折扣後，折實平均實呎22,309元，比同區的恒地（0012）家壹及新地（0016）南昌站匯璽III分別高7%和2.7%。

由於開價進取，加上近日市場氣氛冷淡，恆大．睿峰自12月6日收票以來，市場反應一直都未有突破，即使發展商突擊加推，並為兩房單位增加高成數按揭計劃，但至周日（12月15日）截票，10日間累收不足500票，對比昨日開售128伙，超額認購不足三倍。

代理指銷情與年尾淡季有關

項目昨午揀樓，市場消息指出，樓盤即日售出約17伙，佔可售單位128伙約13%。雖然若以單位數目計，恆大．睿峰首日售出單位比今年9月中信泰富首推馬鞍山峻源售出3伙（只計及發價單銷售，項目同日仍有6伙以招標形式售出）為多，不過若以比例計，則是今年首日銷售比例最低的新盤。事實上，若參照近月發售的新盤，新盤銷情尚算不俗，如上月佳明（1271）推售的青衣明翹匯（首日388伙全數沽清），嘉華國際（0173）本月初推售啟德嘉峯匯228伙，首日售出約125伙，佔比約55%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日中美貿易戰有初步解決方案，社會氣氛亦算平靜，惟臨近年尾傳統淡季，樓市交投拉鋸，買賣雙方對樓價各有期望，存在一定差距，影響整體交投步伐。

Milano本月連錄兩宗撻大訂

另外再有新盤買家撻訂，成交紀錄冊顯示，新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Milano 33A座5樓D室，實用522方呎，去年8月曾以722.47萬售出，惟買家最新選擇撻訂，若以已付的10%樓價計，料遭殺訂72.25萬元，成為該項目本月第二宗撻大訂個案。

此外，部分發展商新增優惠，華懋元朗朗城滙為指定兩房單位新增18.8萬元折扣優惠，涉19伙。麗展（0488）及帝國集團合作發展的將軍澳藍塘傲，新近推出1440天、即長達4年成交期「先住後付」付款計劃，買家只需先付樓價10%訂金，並另外支付樓價5%作許可費，即可提前入住，另項目原有的「現金優惠付款計劃」由照售價減7%，新近增至照售價減11%。

MOUNT NICHOLSON呎價11.5萬

雖然全新盤銷售慢熱，但超級豪宅卻錄得高價成交。由九倉（0004）、南豐等發展的山頂MOUNT NICHOLSON昨日再沽一伙分層單位，據項目一手成交紀錄冊顯示，新近售出的位為3期9樓D室，實用4596方呎，4房全套房間隔，成交價近5.29億元，實呎11.5萬元，料為今年6月反修例活動後，成交價及呎價最高的一手物業。資料顯示，目前全亞洲最貴分層呎價樓王寶座同來自MOUNT NICHOLSON，位於3期12樓C及D室，2017年11月以11.65億元售出，實呎13.21萬元。