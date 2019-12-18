湯文亮：失業率上升 樓價會跌多少？

未來失業率定必急升

有人唔同意失業率將會上升，因為有工會叫老闆今年維持加薪，幅度不用太多，大約4%至5%，亦有工會搞罷工，既然可以加薪又可以搞罷工，失業率又點會上升？這條問題我唔識得回答，但我們可以從TVB裁員10%來睇失業情况。一般來說，大公司是可以裁員10%而不影響正常運作，我相信除了TVB之外不少大公司亦準備裁員。至於中小企，如果十間有一間結業，亦代表10%員工失業，簡單來說，失業率有機會上升至10%的潛在危機，大家千祈唔好掉以輕心。

有人話如果失業率上升多10%就大件事，因為較早前有分析員表示，失業率上升1%，樓價跌三成，去到10%就不得了，我雖然認為未來最少一年，失業率會急劇上升，但對樓價影響不大。首先是因為業主持貨能力強勁。事實上，他們不持也不行，理由是大多數業主只有一個自住單位，除非迫不得已，否則都不會賣樓，供應有限，要樓價大跌也難。另一個理由是來自內地的購買力強勁，不少優才已經住滿7年，他們買樓是不用付高達30%特別印花稅，反而是促成他們在香港買樓的動機。

利率空置率升 更不利樓市

基於上述原因，即使失業率上升，香港樓價亦不會大跌。不過，香港樓價升跌，失業率並不是唯一原因，還有其他因素，例如利息上升、空置率增加，這些因素更直接影響樓市，如果利息上升，空置率增加，加上失業率上升，樓價想不大跌也難。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]