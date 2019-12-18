周顯：買殼賣殼 兵貴神速

有一天，他和某位同行傾賣殼，對方給了他一疊紙，一共有8頁問題。他回去後，看也不看，把這8張紙全都扔了。他的說法是﹕凡是這麼多問題的，一定賣不成。

我也有同感，說凡是要隱瞞買賣雙方身分，又或者是要fund proof的，一定賣不成。所以有類似的情况，我坐幾分鐘，就閃人了，免得浪費時間。

揀啱對手 勝過做盡職審查

他回憶當年賣殼給某位doctor，當日談好了，連盡職審查也不做，翌日便在市場買賣，直接交收。當晚他到該doctor的家中傾談，原來對方已在搞緊買第二隻殼了。

這就是兵貴神速，當然有少少冒險，但在金融世界，本來就有冒險成分，我在牛市時買股票，很多時憑感覺，先買第一注，回家看資料分析後，覺得滿意，明天才加第二注，正是因為要爭取時間。

當年有一個朋友，同梅鐸買人人控股，梅鐸的手下說，pitching時間已過，你走吧。他說，我直接付錢成不成？對方沒法拒絕，他馬上掏出支票簿，寫了200萬元訂金，離開後，馬上問Alfred Li（李福兆的兒子）借錢，以兌現支票。

結果這隻殼為他賺到了以億元計的錢。這就是不做盡職審查的好處，當然，你要有可靠的對手，例如梅鐸，如果你的對手是某幾位大賊，就……你根本不應同他們做任何交易，所以也不用做盡職審查。

[周顯 投資二三事]