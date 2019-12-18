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劉思明：受惠A股破位 中信建投可吼

【明報專訊】港股延續近兩周向好趨勢。恒指高開後回落至27,563點上揚，午後最多升386點、高見27,894點回順，即市於27,767點有支持，收報27,843點，升335點或1.22%；國指升1.73%。

大市成交1053億元，高於60天平均近四成。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.04%、1.06%，中小型股相對失色。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率74比26，升逾3%佔上升股份兩成；陽燭對陰燭為66比34，大市升勢全面，買盤較為積極及動力強。

大市近5日有4日有約七成以上股份上升，最近一次近似格局為11月11日，再對上要追溯至2月旬及1月下旬。

恒指處上升通道 未走出上落格局

恒指近兩周、即12月初低位回升，與10至11月持續近1個月及9月初持續近兩周升勢相似，也可以說維持近4個月上升趨勢中；近期提到恒指處於上升通道，現介乎26,100點至28,300點，細分則為通道中上方27,200點至28,300點，短線上試通道頂部，但未走出上落趨升格局。

至於行業，本報數據庫追蹤的30個行業，幾乎全線上升，只有地產相關、公共事業微跌，跌約0.1%。整體有一半的升幅約1%或以下，跟不上恒指升勢。

至於上升行業當中，中資金融、食物飲品、能源業升逾2%，各有約九成股份上升，其表現最強；而其次，當中醫藥保健、本地金融升近2%，各有逾九成股份上升，升勢較為全面。

中資金融股中資券商股領漲

中資金融股中券商股領漲，成交活躍的中信証券（6030）、海通證券（6837），股價漲逾半成。滬深300指數升穿4000點關口後攀升，升穿下半年高位，創近8個月新高，蓄勢挑戰今年4月也即是今年高位約4120點。成交活躍的中資券商股中，中信証券率先升破下半年高位，走勢最強。

受惠A股投資氣氛好轉，中信証券短線或上試17.5元阻力，但要向上突破，相信要氣氛持續向好；畢竟市况維持波幅，券商的業績得益有限。

至於進取投資者，可以留意股價更波幅的中信建投（6066），該股周一已升破下半年高位，曾一度升穿6.8元阻力；前高位約6.4元成重要支持。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕中信建投 中信証券 券商 中資金融

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