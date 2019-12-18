經濟
劉思明 還看今朝

股市最前線

下一篇 上一篇

劉思明：國藥業務優化 具增長動力

【明報專訊】恒指昨收報27,843點，升335點，大市成交1053億元。明年初人行降準的預期升溫，金融改革創新的利好政策，推動內地A股做好，港股跟隨向好。明年內地保持較寬鬆貨幣環境，內地A股偏好，但相信不會釋放明顯的信號，避免市場過分火熱，因此別對會出現大牛市太過樂觀。

農曆新年比往年提早在1月底來臨，加上定向中期借貸便利到期、專項債發行造成資金缺口，明年初流動性壓力增大，觸發市場憧憬人行降準。不過，人行很多短期或中期工具維持市場流動性。

此外，內地通脹壓力較大，剛剛公布上月經濟數據好轉，工業增加值及零售增長好過預期，經濟增速下滑壓力緩解。

再者，縱使中美經貿角力不會平息，但雙方達成首階段貿易協議，令緊張氣氛緩和；年底至農曆新年來臨，市道向好氣氛料可延續。美國明年減息機會已降，減低中國放水壓力。在此背景下，不宜對放水有太大憧憬。內地上證、滬深300今年累升兩三成，處於近年高位，後市穩步發展機會較大。

中央放水不宜憧憬太多

市場炒作降準，內房經過連番炒作後有回吐，昨天內銀、券商接力；近期調整較深的醫藥、食品股反彈，今年落後的基建、石油股有追捧，資金繼續於行業或主題之間輪動。

而醫藥股當中，國藥（1099）持續優化業務佈局亦見到成效，雖股價相對低迷，但有機會逐步轉好。

國藥透過完善傳統醫藥分銷網絡，推動醫藥分銷業務增長，上半年收入升超過兩成；零售業務大力發展，加快醫院院邊藥房、DTP（Direct to Patient）藥房、醫保定點藥房等專業藥房，促使零售業務繼續增長，半年收入升兩成半。

內房回吐 內銀券商接力

而去年底完成購醫療器械流通行業的龍頭企業中科器，增強醫療器械業務發展，上半年銷售收入增長逾三成，為帶來貢獻，整體業務發展向好。

國藥盈利持續改善

內地藥品帶量採購品種和區域範圍擴大，帶來分銷行業帶來挑戰，令國藥的股價表現低沉。集團推進分銷網絡下沉，優化網絡佈局，以鞏固行業龍頭地位；行業汰弱留強，集中度進一步提升，有利國藥應對挑戰。

此外，零售業務及醫療器械業務不斷推動發展，將為增長提供動力。

國藥今年首三季純利增長12%，增速比上半年增長6%加快，期待趨勢可以持續。目前預測市盈率約11倍，估值合適，隨着盈利持續改善，估值有提供空間。

股價方面，該股上月跟隨藥股受壓，跌至25.5元回穩向上，近日先後重上10天線、20天線及50天線，後市有機會上試28.5元甚至30元水平；止蝕放在25.5元。

[劉思明 還看今朝]

相關字詞﹕國藥 醫藥股 人行降準

上 / 下一篇新聞

3香港4月推5G 入場月費料300元 入門數據100GB 20款手機可揀
3香港4月推5G 入場月費料300元 入門數據100GB 20款手機可揀
大埔赤柱因衛星信號 成「5G禁區」
大埔赤柱因衛星信號 成「5G禁區」
IDC：5G全面商業化 至少需3年
IDC：5G全面商業化 至少需3年
國泰11月訪港客大減46% 明年減運力
國泰11月訪港客大減46% 明年減運力
優品360澳門首開分店
優品360澳門首開分店
落後藍籌領漲 恒指5天升1400點 北水昨淨買入50億 8月中以來最多
落後藍籌領漲 恒指5天升1400點 北水昨淨買入50億 8月中以來最多
外資大舉湧入 A股連升3日
外資大舉湧入 A股連升3日
英倫銀行：港自4月累計走資390億
英倫銀行：港自4月累計走資390億
晨興資本減持小米 套近23億
晨興資本減持小米 套近23億
穆迪降匯豐恒生存款展望至「負面」
穆迪降匯豐恒生存款展望至「負面」
為求貿易協議達標 中國考慮不經港轉口
為求貿易協議達標 中國考慮不經港轉口
奧園健康上海項目 伙上海奧園置業發展
奧園健康上海項目 伙上海奧園置業發展
赤子城首日招股超購367倍 細價股受捧 邁科管業暗盤升近1倍
赤子城首日招股超購367倍 細價股受捧 邁科管業暗盤升近1倍
安永：今年上市GEM板股創新低
安永：今年上市GEM板股創新低
雲鋒金融15.6億購盧曉雲萬通持股
雲鋒金融15.6億購盧曉雲萬通持股
「做冬」訂枱量與去年相若 利寶閣：暫無裁員計劃
「做冬」訂枱量與去年相若 利寶閣：暫無裁員計劃
波音1月起停產737 MAX 分析：將令美首季GDP減1百分點
波音1月起停產737 MAX 分析：將令美首季GDP減1百分點
美財富500強企業 近一成不用交稅
美財富500強企業 近一成不用交稅
《華郵》：特朗普每日吹牛32次
《華郵》：特朗普每日吹牛32次
植耀輝：聖誕禮物股 可選偉易達
植耀輝：聖誕禮物股 可選偉易達
技術取勝：中國鐵塔1.8元料有沽壓
技術取勝：中國鐵塔1.8元料有沽壓
劉思明：受惠A股破位 中信建投可吼
劉思明：受惠A股破位 中信建投可吼
周顯：買殼賣殼 兵貴神速
周顯：買殼賣殼 兵貴神速
湯文亮：失業率上升 樓價會跌多少？
湯文亮：失業率上升 樓價會跌多少？
恆大．睿峰沽不足20伙 佔首輪13% 今年首日銷售比例最低全新盤
恆大．睿峰沽不足20伙 佔首輪13% 今年首日銷售比例最低全新盤
萬科15 WESTERN STREET聖誕後開示位
萬科15 WESTERN STREET聖誕後開示位
Wetland Seasons Park料日內獲批預售
Wetland Seasons Park料日內獲批預售
美銀續租KCC四層半 租金平8%
美銀續租KCC四層半 租金平8%
萬景峯實呎跌穿1.7萬 重返年初價
萬景峯實呎跌穿1.7萬 重返年初價
嘉湖2房月租9000元 低市價兩成
嘉湖2房月租9000元 低市價兩成
建灝13.5億購倫敦全幢辦公室大樓
建灝13.5億購倫敦全幢辦公室大樓
施羅德歐洲股票基金經理James Sym：歐洲銀行石油板塊看俏
施羅德歐洲股票基金經理James Sym：歐洲銀行石油板塊看俏