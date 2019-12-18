劉思明：國藥業務優化 具增長動力

農曆新年比往年提早在1月底來臨，加上定向中期借貸便利到期、專項債發行造成資金缺口，明年初流動性壓力增大，觸發市場憧憬人行降準。不過，人行很多短期或中期工具維持市場流動性。

此外，內地通脹壓力較大，剛剛公布上月經濟數據好轉，工業增加值及零售增長好過預期，經濟增速下滑壓力緩解。

再者，縱使中美經貿角力不會平息，但雙方達成首階段貿易協議，令緊張氣氛緩和；年底至農曆新年來臨，市道向好氣氛料可延續。美國明年減息機會已降，減低中國放水壓力。在此背景下，不宜對放水有太大憧憬。內地上證、滬深300今年累升兩三成，處於近年高位，後市穩步發展機會較大。

中央放水不宜憧憬太多

市場炒作降準，內房經過連番炒作後有回吐，昨天內銀、券商接力；近期調整較深的醫藥、食品股反彈，今年落後的基建、石油股有追捧，資金繼續於行業或主題之間輪動。

而醫藥股當中，國藥（1099）持續優化業務佈局亦見到成效，雖股價相對低迷，但有機會逐步轉好。

國藥透過完善傳統醫藥分銷網絡，推動醫藥分銷業務增長，上半年收入升超過兩成；零售業務大力發展，加快醫院院邊藥房、DTP（Direct to Patient）藥房、醫保定點藥房等專業藥房，促使零售業務繼續增長，半年收入升兩成半。

內房回吐 內銀券商接力

而去年底完成購醫療器械流通行業的龍頭企業中科器，增強醫療器械業務發展，上半年銷售收入增長逾三成，為帶來貢獻，整體業務發展向好。

國藥盈利持續改善

內地藥品帶量採購品種和區域範圍擴大，帶來分銷行業帶來挑戰，令國藥的股價表現低沉。集團推進分銷網絡下沉，優化網絡佈局，以鞏固行業龍頭地位；行業汰弱留強，集中度進一步提升，有利國藥應對挑戰。

此外，零售業務及醫療器械業務不斷推動發展，將為增長提供動力。

國藥今年首三季純利增長12%，增速比上半年增長6%加快，期待趨勢可以持續。目前預測市盈率約11倍，估值合適，隨着盈利持續改善，估值有提供空間。

股價方面，該股上月跟隨藥股受壓，跌至25.5元回穩向上，近日先後重上10天線、20天線及50天線，後市有機會上試28.5元甚至30元水平；止蝕放在25.5元。

[劉思明 還看今朝]