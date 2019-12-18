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經濟
2019年12月18日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
3香港4月推5G 入場月費料300元 入門數據100GB 20款手機可揀
大埔赤柱因衛星信號 成「5G禁區」
IDC：5G全面商業化 至少需3年
國泰11月訪港客大減46% 明年減運力
優品360澳門首開分店
落後藍籌領漲 恒指5天升1400點 北水昨淨買入50億 8月中以來最多
外資大舉湧入 A股連升3日
英倫銀行：港自4月累計走資390億
晨興資本減持小米 套近23億
穆迪降匯豐恒生存款展望至「負面」
為求貿易協議達標 中國考慮不經港轉口
奧園健康上海項目 伙上海奧園置業發展
赤子城首日招股超購367倍 細價股受捧 邁科管業暗盤升近1倍
安永：今年上市GEM板股創新低
雲鋒金融15.6億購盧曉雲萬通持股
「做冬」訂枱量與去年相若 利寶閣：暫無裁員計劃
波音1月起停產737 MAX 分析：將令美首季GDP減1百分點
美財富500強企業 近一成不用交稅
《華郵》：特朗普每日吹牛32次
劉思明：國藥業務優化 具增長動力
植耀輝：聖誕禮物股 可選偉易達
技術取勝：中國鐵塔1.8元料有沽壓
劉思明：受惠A股破位 中信建投可吼
周顯：買殼賣殼 兵貴神速
湯文亮：失業率上升 樓價會跌多少？
恆大．睿峰沽不足20伙 佔首輪13% 今年首日銷售比例最低全新盤
萬科15 WESTERN STREET聖誕後開示位
Wetland Seasons Park料日內獲批預售
美銀續租KCC四層半 租金平8%
萬景峯實呎跌穿1.7萬 重返年初價
嘉湖2房月租9000元 低市價兩成
建灝13.5億購倫敦全幢辦公室大樓
施羅德歐洲股票基金經理James Sym：歐洲銀行石油板塊看俏
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技術取勝：中國鐵塔1.8元料有沽壓
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【明報專訊】海爾有望再次挑戰26元（圖）
中國建築7元料有阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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3香港4月推5G 入場月費料300元 入門數據100GB 20款手機可揀
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