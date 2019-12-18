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植耀輝：聖誕禮物股 可選偉易達

【明報專訊】港股短期表現如此強勁，筆者直言感到意外，雖則早前曾指港股具追落後概念，但中美貿易首階段協議其實仍存在相當變數，所以筆者對後市依然存有戒心，相信在28,000點之上阻力相當大。

David Webb推介美亨實業

踏入12月，不少大行均會就來年大市展望進行估算，部分亦會作出推介；以往不時會有聖誕禮物股之說，過去最多人掛口邊的肯定是「聖誕鐘，買匯豐控股（0005）」，但匯控投資前景已今非昔比，近年亦鮮有人提及矣！相反，資深投資者David Webb數年前皆會派「聖誕禮物股」，其實今年亦有一隻美亨實業（1897）（不過嚴格來說亦不算是，皆因是剛巧其增持至5%需要披露而已！股價周一亦因此而爆升近12%）。不過David Webb一向信奉價值投資，其投資策略亦以中長線為主（根據報道指其平均持股時間約5年），所以跟進與否亦要視乎閣下本身之投資態度。

筆者亦打算跟大家分享一隻名副其實禮物股，就是偉易達（0303）。該公司截至9月底止上半年業績表理想，收入及股東應佔溢利增12%及31%，雖下半年增幅或有所放慢，但預期推出新電子學習產品下，預期增長勢頭可持續；另為避免受關稅影響，集團已將受影響之承包生產轉移至馬來西亞。加上過去筆者亦指該公司擁有良好管治水平，以及仍有高達6.7厘股息率，未來股價前景值得看好，建議75元附近可吸，一年目標可看90元以上。最後，在此祝大家聖誕節快樂，2020年重新出發。

(筆者並未持有相關股份)

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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