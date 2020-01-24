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美財富500強企業 近一成不用交稅

【明報專訊】美國左翼智庫發表報告指出，美國財富500強（Fortune 500）企業當中，近一成不用交稅。智庫稅收與經濟政策研究所（Institute on Taxation and Economic Policy）跟進美國總統特朗普主導的《減稅和就業法》在2017年底通過後首年，財富500強企業的繳稅狀况。其報告涵蓋379家在2018年實現盈利的企業，但當中91家的實際稅率在0%或更低，當中包括亞馬遜、Netflix、聯邦快遞（FedEx）、雪佛龍（Chevron）、通用汽車（GM）和星巴克等。

亞馬遜實際稅率負1%

新稅法將法定公司稅率降低至21％，但報告涵蓋的公司平均所支付的稅率只有11.3％，儘管當中也有57家企業的實際稅率高於21％。整體較低的平均稅率，意味目前聯邦政府的公司稅收入，與所有公司按法定稅率繳納稅款相比，少收了740億美元。該報告的實際稅率，按美國證交會（SEC）的公開文件計算，分析內容不包括州和地方稅收。

亞馬遜因其實際稅率而屢受抨擊，其去年利潤為112億美元，但獲聯邦稅收抵免（tax credit），並扣除公司高層的股權補償後，獲退稅1.29億美元，實際稅率為負1%。亞馬遜發言人曾表示，已在美國及其他國家和地區支付了一切所需稅款，包括過去3年支付了26億美元的公司稅。

此外，串流媒體巨擘Netflix首次詳細公布北美以外地區的用戶數據。截至上季，亞太地區用戶數量最少，為1450萬，但與2017年首季相比增長兩倍以上，來自亞太地區的每戶平均收入為9.3美元，主要受印度手機用戶的廉價訂閱費用拖低。拉美的每戶平均收費為8.21美元，低於北美用戶12.36美元。

（綜合報道）

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