波音1月起停產737 MAX 分析：將令美首季GDP減1百分點

投資管理公司Wilmington Trust稱，其他任何一家公司停產一款產品，恐怕都不會對經濟造成如此嚴重的影響，估計MAX停產一個季度，將使美國季度GDP折合成年率的增速下降0.3個百分點。波音股價周一收市跌逾4%，昨早段續跌逾1%。

受中美達成首階段貿易協議刺激，美股三大指數周一收市創新高，昨早段延續升浪。不過由於波音股價偏軟，限制了道指早段的升幅。波音供應商股價也紛紛下滑，法國的引擎供應商Safran見9月初低位。不過標普500指數早段微升再創新高。紐約期油價格維持在每桶60美元以上。

總部位於芝加哥的波音，對美國經濟舉足輕重。它是美國最大的製造業出口商，也是美國最大的私營企業僱主之一，而即將停產的MAX是波音最暢銷的機型。早在4月起MAX已減產兩成，波音在西雅圖附近的工廠，現時每月僅組裝約42架MAX。MAX下月起停產後，其組裝工廠所僱用的1.2萬名工人將重新分配工作，預計不會出現員工休假或裁員。不過MAX生產線的供應鏈有600多家供應商和數百家其他較小型企業，涉及數以千計職位，MAX停產將影響到全球供應商。

積壓4545架訂單 亞洲區為主

通用電氣（GE）表示，由於其生產的飛機引擎數量減少，且無法收取全額費用，預計今年因MAX停飛而令現金流流失多達14億美元。很多波音供應商稱，寧可波音維持一定的產量，以免停工期間流失工人，而且重新啟動裝配線成本昂貴。

停產助波音紓緩財務壓力

截至11月底，波音積壓未交付的737 MAX客機訂單達4545架，以亞洲地區航空公司積壓的訂單數量最多，相當於未交付量的四分之一（見圖）。MAX停飛令多家航空公司削減航線，暫停擴張計劃，並取消了大量MAX航班。西南航空（Southwest Airlines）和美國聯合航空（United Airlines）在明年3月前都未規劃任何MAX航班。 美國航空（American Airlines）則在4月前也沒有MAX的航班。

美國聯邦數據顯示，今年MAX停飛影響到美國經濟，令出口和耐用品訂單受到影響。由於未交付的飛機愈來愈多，波音正面臨日益嚴重的財務困境。停產可望幫助波音紓緩壓力。美國富瑞金融集團（Jefferies）估計，暫停生產將使波音每季度因生產和存放飛機所消耗的44億美元現金節省一半。不過，停產也可能因固定支出分攤到更少的飛機上而推高成本。波音已撥出36億美元用於支付更高的生產成本，並撥出61億美元用於支付賠償。不過這些數字仍可能增加。

復飛時間存在很大不確定性，暫未知MAX將停產多久。航空公司和政府官員預計，MAX最快要在明年2月才可復飛。波音表示，復飛後將首先把存放倉庫的400架MAX交付。

（綜合報道）

[國際金融]