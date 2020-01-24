赤子城首日招股超購367倍 細價股受捧 邁科管業暗盤升近1倍

明報記者 馬迪帆

赤子城本次總計發售1.36億股，最多集資2.5億元，公開發售集資僅2448萬元。但昨日單是輝立已就該股借出46億元孖展，耀才借出近25億元，信誠借出15億元，時富及富途分別借出2.1億及1.9億元，合共90億元，單計首日券商孖展已最少超購367倍。今年「超購王」暫為亞盛醫藥（6855），獲高達751倍超購，赤子城有望挑戰此紀錄。同期招股的物管股寶龍商業（9909）兩日共錄13.9億元孖展，超購8.3倍。

今日將有3隻新股掛牌

另外，兩新股招股反應比較平淡，貴州銀行（6199）及台州水務（1542）孖展均未足額。

今日將有3隻新股掛牌，邁科管業（1553）昨日暗盤表現最優，盤中高見5元，較招股價飈升近1.2倍。根據耀才資料，邁科管業暗盤收報4.5元，較招股價2.28元升97%，每手2000股帳面賺4440元。內地混凝土製造商泰林科建（6193）暗盤亦傳捷報，收報1.73元，升33%。

至於小家電製造商JS環球生活（1691）削價後再攻新股市場，但暗盤跌穿招股價。該股昨日一度低見4.88元，最多跌6%，最終報5.17元，跌0.6%。

另外，海爾電器（1169）大股東海爾智家日前承認，正在初步探討私有化海爾電器的方案，並將通過換股的方式進行。對價股票為將於港交所上市的H股股票，而海爾電器將會退市。海爾電器昨日復牌後股價升9.4%，收報23.9元。

海爾電器探討私有化 股價升9％

景觀建築兼餐飲公司泛亞國際（6128）昨日公布，計劃以預託證券（ADR）方式於紐交所或納斯達克作第二上市，公司已委任兩海外公司作為財務顧問及專業人士。董事會表示，相信第二上市可幫助公司拓寬股東基礎、推廣企業形象等。泛亞國際昨日報3.79元，無升跌。