奧園健康上海項目 伙上海奧園置業發展

斥逾9200萬買地 股價連日急回

集團昨「發功」以圖挽回投資者信心，發布「自願性公告」，表示中國奧園同意為開發項目提供全面協助，包括負責項目房屋建設成本、設施設備安裝成本及後續成本投入﹔又預計地皮開發項目建成後，將在該項目中提供物業管理、招商引資及大健康產業運營服務等輕資產服務，亦會以合理價格收取管理、品牌輸出等運營費用。

奧園健康突斥逾9200萬買地，更要母企包底補鑊。有投資者表示，市場對買地並不受落，因物管行業亦處整合期，不少同行像雅生活（3319）、碧桂園服務（6098）等均利用資金併購，以擴張管理面積提升利潤，加上公司一直定位是輕資產服務運營商，突斥巨資買地，不解行動，憂慮公司轉做開發或重投資業務。

不過，銀河聯昌證券報告指出，相信奧園健康會維持輕資產運營模式，及集中物管及大健康產業。同時相信項目投資僅約2000萬元水平，平均地價亦僅約1000元每平方米，認為將為公司帶來資本增值。

強調續輕資產服務運營

奧園健康亦在公告強調，「集團的定位是輕資產服務運營商，我們發展多元化的大健康產業也會以輕資產模式進行」，似乎亦希望能釋除投資者頁擔憂。