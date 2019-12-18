經濟
下一篇 上一篇

穆迪降匯豐恒生存款展望至「負面」

【明報專訊】評級機構穆迪發表報告指出，確定匯豐及恒生銀行（0011）的存款評級為「Aa2」，短期存款評級「P-1」，由於經濟增長放緩，香港及其他地區的經營環境更加困難，並將上述兩家銀行的評級展望，從「穩定」降至「負面」。

穆迪在今年9月把香港的評級展望降為「負面」，評級維持「Aa2」，是次對調匯豐及恒生的調整，與香港整體評級一致。穆迪曾在本月初稱香港銀行業的行業展望為負面，但當時未有調整評級展望。

昨日穆迪指出，基於香港示威活動正在破壞消費及旅遊業，以及中美之間的貿易緊張局勢亦將增加該地區經濟的不確定因素，並為匯豐及恒生的資產質量及盈利能力帶來壓力，不過有關銀行均保持了異常強勁的資產質量指標。根據有關報告，截至今年6月底，匯豐和恒生的問題貸款比率分別為0.5%及0.2%。

港府紓困措施 緩解部分壓力

穆迪表示，兩家銀行向受到示威活動影響最大的零售、餐飲和酒店等中小型企業的貸款，在香港整體貸款所佔的比例相對較小；而香港政府的紓困措施，包括對中小企業貸款的信貸保險，將緩解銀行資產質量的部分壓力。

穆迪又指出，匯豐和恒生於香港整體貸款中，有一半以上是在房地產領域，由於保守的貸款對價值比率和借款人的良好信用狀况，此類貸款的信用風險較低。在香港以外地區，匯豐香港的貸款在地理上具有更多元化的性質，因此其資產質量在任何特定市場上均不易惡化。

上 / 下一篇新聞

3香港4月推5G 入場月費料300元 入門數據100GB 20款手機可揀
3香港4月推5G 入場月費料300元 入門數據100GB 20款手機可揀
大埔赤柱因衛星信號 成「5G禁區」
大埔赤柱因衛星信號 成「5G禁區」
IDC：5G全面商業化 至少需3年
IDC：5G全面商業化 至少需3年
國泰11月訪港客大減46% 明年減運力
國泰11月訪港客大減46% 明年減運力
優品360澳門首開分店
優品360澳門首開分店
落後藍籌領漲 恒指5天升1400點 北水昨淨買入50億 8月中以來最多
落後藍籌領漲 恒指5天升1400點 北水昨淨買入50億 8月中以來最多
外資大舉湧入 A股連升3日
外資大舉湧入 A股連升3日
英倫銀行：港自4月累計走資390億
英倫銀行：港自4月累計走資390億
晨興資本減持小米 套近23億
晨興資本減持小米 套近23億
為求貿易協議達標 中國考慮不經港轉口
為求貿易協議達標 中國考慮不經港轉口
奧園健康上海項目 伙上海奧園置業發展
奧園健康上海項目 伙上海奧園置業發展
赤子城首日招股超購367倍 細價股受捧 邁科管業暗盤升近1倍
赤子城首日招股超購367倍 細價股受捧 邁科管業暗盤升近1倍
安永：今年上市GEM板股創新低
安永：今年上市GEM板股創新低
雲鋒金融15.6億購盧曉雲萬通持股
雲鋒金融15.6億購盧曉雲萬通持股
「做冬」訂枱量與去年相若 利寶閣：暫無裁員計劃
「做冬」訂枱量與去年相若 利寶閣：暫無裁員計劃
波音1月起停產737 MAX 分析：將令美首季GDP減1百分點
波音1月起停產737 MAX 分析：將令美首季GDP減1百分點
美財富500強企業 近一成不用交稅
美財富500強企業 近一成不用交稅
《華郵》：特朗普每日吹牛32次
《華郵》：特朗普每日吹牛32次
劉思明：國藥業務優化 具增長動力
劉思明：國藥業務優化 具增長動力
植耀輝：聖誕禮物股 可選偉易達
植耀輝：聖誕禮物股 可選偉易達
技術取勝：中國鐵塔1.8元料有沽壓
技術取勝：中國鐵塔1.8元料有沽壓
劉思明：受惠A股破位 中信建投可吼
劉思明：受惠A股破位 中信建投可吼
周顯：買殼賣殼 兵貴神速
周顯：買殼賣殼 兵貴神速
湯文亮：失業率上升 樓價會跌多少？
湯文亮：失業率上升 樓價會跌多少？
恆大．睿峰沽不足20伙 佔首輪13% 今年首日銷售比例最低全新盤
恆大．睿峰沽不足20伙 佔首輪13% 今年首日銷售比例最低全新盤
萬科15 WESTERN STREET聖誕後開示位
萬科15 WESTERN STREET聖誕後開示位
Wetland Seasons Park料日內獲批預售
Wetland Seasons Park料日內獲批預售
美銀續租KCC四層半 租金平8%
美銀續租KCC四層半 租金平8%
萬景峯實呎跌穿1.7萬 重返年初價
萬景峯實呎跌穿1.7萬 重返年初價
嘉湖2房月租9000元 低市價兩成
嘉湖2房月租9000元 低市價兩成
建灝13.5億購倫敦全幢辦公室大樓
建灝13.5億購倫敦全幢辦公室大樓
施羅德歐洲股票基金經理James Sym：歐洲銀行石油板塊看俏
施羅德歐洲股票基金經理James Sym：歐洲銀行石油板塊看俏