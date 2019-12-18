穆迪降匯豐恒生存款展望至「負面」

穆迪在今年9月把香港的評級展望降為「負面」，評級維持「Aa2」，是次對調匯豐及恒生的調整，與香港整體評級一致。穆迪曾在本月初稱香港銀行業的行業展望為負面，但當時未有調整評級展望。

昨日穆迪指出，基於香港示威活動正在破壞消費及旅遊業，以及中美之間的貿易緊張局勢亦將增加該地區經濟的不確定因素，並為匯豐及恒生的資產質量及盈利能力帶來壓力，不過有關銀行均保持了異常強勁的資產質量指標。根據有關報告，截至今年6月底，匯豐和恒生的問題貸款比率分別為0.5%及0.2%。

港府紓困措施 緩解部分壓力

穆迪表示，兩家銀行向受到示威活動影響最大的零售、餐飲和酒店等中小型企業的貸款，在香港整體貸款所佔的比例相對較小；而香港政府的紓困措施，包括對中小企業貸款的信貸保險，將緩解銀行資產質量的部分壓力。

穆迪又指出，匯豐和恒生於香港整體貸款中，有一半以上是在房地產領域，由於保守的貸款對價值比率和借款人的良好信用狀况，此類貸款的信用風險較低。在香港以外地區，匯豐香港的貸款在地理上具有更多元化的性質，因此其資產質量在任何特定市場上均不易惡化。