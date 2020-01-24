英倫銀行：港自4月累計走資390億

該行指出，香港政局緊張，使經濟活動出現自金融危機以來最大幅度下滑，反映政治風險成為本港經濟的弱點，相信在風險情緒改變之時，市場資本流動會維持脆弱，另由於英國銀行業於香港有龐大的風險承擔，其敞口總計約佔其普通股一級資本的160%。

該行又因應中美貿易戰惡化及香港政治局勢變差，為英國銀行做壓力測試，當中包括假設香港GDP下跌8%以及樓價下跌5成的情境，認為銀行具有彈性去應付。

金管局：只反映資產分配問題

香港金管局回應查詢時說，英倫銀行的統計只是反映市場上投資基金組合的轉變，是資產分配的問題，未必涉及貨幣兌換，所以該行的數據不一定是反映資金從港元市場或香港銀行體系流走。

不過，昨日熱錢續流入本港，港匯連續第7日上升，彭博更指此是8年以來最長升浪。昨日港元拆息全線升穿2厘，與周一（16日）比較，其中隔夜拆息升4個基點（1厘等於100個基點）至2.02厘；一星期及兩星期拆息分別升22及25個基點，分別為2.15厘及2.29厘。一個月升3基點，報2.63厘。至於兩個月至六個月拆息則未有變幅，維持在2.39厘水平。