經濟
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落後藍籌領漲 恒指5天升1400點 北水昨淨買入50億 8月中以來最多

【明報專訊】經過周一輕微調整後，港股昨日再發力上升，成交額再達千億元，全日升逾300點，近5個交易日累計升1407點或5.32%。臨近年底，今年多隻回報落後的股份，例如恒安（1044）、交行（3328）及三大油股等，近日都一洗頹風，跑贏大市。而持續落後於同業的騰訊（0700），近5日勁升一成。分析指出資金有追落後股的趨勢，若個股有消息配合則更易推動，惟認為這種上升不會太多。

明報記者 歐陽偉昉

受惠美股再創新高，恒指昨日高開百餘點後略有回吐，不過在A股做好帶動下，大市上升超過300點，一度挑戰27,900點，收市報27,843點，上升335點或1.22%，國指收報10,964點，上升1.73%，大市成交達1053億元。港股通投資者淨買入金額達50.14億元，是8月中以來最多。恒指夜期至昨晚11時報27,803點，低水41點。

逾15億北水追買 騰訊升3％

昨日大市升幅由騰訊帶動，收市上升3.19%，貢獻恒指91點升幅。北水積極追捧騰訊，通過港股通淨買入15.64億元。騰訊年初至今累計有18.22%升幅，雖然跑贏恒指的7.73%，不過相對另外兩隻中資科網股美團點評（3690）和阿里巴巴（9988）大幅落後，美團和阿里的美股今年分別累升138%和51%。近5個交易日騰訊勁升10.21%，但現時仍和美團及阿里有很大差距。

中石油5日升6% 今年累跌21%

綜觀最近5個交易日表現，多隻全年表現落後的藍籌股跑贏恒指。今年累計跌9.82%的交行，近5日累升6.37%；年初至今累跌21%的中國石油（0857），近5日上升6.35%。困擾市場多時的中美貿易問題和英國脫歐問題上周五開始明朗，相關落後股份有不錯升幅，恒安國際近5日上升8.89%，英國業務比重高的長和（0001）及長建（1038）分別累升8.25%及6.4%。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，臨近年底有資金追落後股，中石油和中石化（0386）今年估值跌至相當低殘，在年底修復估值。

耀才：年底炒落後 留意消息配合

若要年底炒落後，應留意個別行業股份是否有消息配合，而騰訊則是因為內地股市氣氛好轉，帶連資金南下追捧，不過股份基本層面沒有改變，純粹因為資金流動上升，這種升幅不會太多。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，上升股份並非集中於貿易、英國相關股，顯示投資者正在入市建倉，昨日成交亦有千億元以上，對股市而言是良好迹象，現時港股仍未見高位。他預計恒指有力升至28,000點至28,200點，投資者可以從市場看好的行業內，例如5G、手機設備股等，選擇較落後的股份。

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