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優品360澳門首開分店

【明報專訊】本港社會事件持續超過半年，優品360（2360）被指與北角「福建幫」打人事件有關，影響其香港業務。但集團早已謀定於內地及澳門擴張，並於昨日披露位於澳門南灣大馬路的首家分店已開幕，正式打入澳門市場。

集團指出，位於南灣大馬路的新店，提供近千個單品（SKU），銷售主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品，包括朱古力及糖果、包裝烘焙產品及零食、果仁及乾果等七類產品。

許志群：未來積極拓澳門零售網絡

優品360行政總裁許志群表示，未來會積極拓展澳門的零售網絡，並繼續搜羅世界各地的休閒食品，希望為澳門的消費者提供優質和優價產品，以及舒適的購物環境和愉快的購物體驗。在超過半年的反修例風波中，優品360°捲入北角「福建幫」打人事件，集團主席林子峰多次接受傳媒訪問，強調「從未做過對不起香港人的事」，亦不明白為何香港會變成戰場，認為政府應該成立獨立調查委員會，向港人解釋。

至今逾六成港分店遭破壞

優品360°在超過半年的示威活動中，逾六成分店遭到破壞。林子峰在11月時估計整體零售行業收入以雙位數下跌，但表示未有改變在香港的發展策略，但明年或以後將於澳門開設15至20家分店，並會計劃進軍中國大陸市場。集團截至9月底的中期純利下降6%至1345.7萬元，收入則增加14.7%至6.099億元。優品360昨股價升1.2%，報2.54元。

相關字詞﹕福建幫 南灣大馬路 許志群 林子峰 優品360°

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