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國泰11月訪港客大減46% 明年減運力

【明報專訊】國泰航空（0293）昨日公布11月份營運數據，載客量與載貨量繼續下跌。其中，11月共載客262.38萬人次，按年下跌9%，跌幅比10月擴大，訪港旅客更大減46%，為8月公布數據以來跌幅最大；貨物及郵件合共載貨量17.79萬公噸，按年減少3.9%，跌幅則略收窄。

今年累計載客量按年跌0.4%

國泰昨日收報11.2元，升3.51%。自8月以來，國泰開始每月透露訪港及離港旅客按年變幅，訪港旅客經過8月及9月按年跌38%後，原本於10月略為收窄至跌35%，但至11月跌幅再擴大至46%。離港旅客方面，雖然10月錄得按年跌13%，但11月收窄至跌8%，為8月以來最低。

其他數據顯示，國泰11月乘客運載率下跌3.2個百分點至80.1%，以可用座位千米數計算的運力則下跌1.5%；貨物運載率下跌1.5個百分點至68.6%，以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌3.8%，貨物及郵件收入噸千米數跌幅為5.8%。

而累計今年首11個月，國泰載客量按年跌0.4%，運力增加5.7%；載貨量按年減少6.4%，運力維持不變，貨物及郵件收入噸千米數則下跌6.8%。

國泰：過境客運量增長抵消部分跌幅

國泰航空顧客及商務總裁林紹波指出，續見訪港航班預訂情况較去年同期顯著下跌，尤以內地及其他區域市場為甚，惟過境客運量的增長可抵消部分跌幅；由於公司更加倚重受影響較少的過境客運，加上競爭激烈，整體收益率因而顯著受壓。

至於貨運方面，受益於11月屬傳統消費旺季，帶動電子商貿貨運，令貨物運載率及收益率較10月均有改善。

傳統消費旺季 上月貨運較10月改善

林紹波預料，今年餘下時間依然挑戰重重，仍預期下半年度財務表現將較上半年大為遜色。

上月底國泰亦已在員工內部通訊透露，決定明年運力按年減少1.4%，取代原本增加運力3.1%的計劃，而今年10月國泰亦已提到，鑑於訪港及離港旅遊意欲疲弱，將11月至12月運力削減6%至7%。

過去10年，國泰僅在2013年及2009年出現按年運力下降，但也只有2009年曾就縮減規模提出明確的指標，當年3月國泰表明要將整體運力削減約6%。

相關字詞﹕削減運力 訪港旅客 載客量 國泰

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