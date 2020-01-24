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IDC：5G全面商業化 至少需3年

【明報專訊】國際數據公司（IDC）前日（16日）發報告指出，預期5G初期的使用為視頻串流、手機遊戲和AR及VR的應用，若要全面商業化，配合手機、網絡商投資等因素，或要3至5年時間才能發揮其潛力。IDC同時預料，受物聯網的持續增長、人工智能及雲服務的因素所推動，或會有更多人選用5G，使用5G網絡的移動設備數量估計將由今年的約1000萬增加到2023年的10.1億。

相應設備數量料2023年增百倍

IDC在報告中提出，電訊商除了建設5G基站，還有更多額外的工作來確保獲得投資回報，當中包括獨特的應用程式以充分利用5G提供的速度、為用戶提供使用5G技術的指導，以及與軟件、硬件和服務供應商建立合作關係以實現複雜的5G應用場景所需的多種技術。

高盛：5G發展加速 看好中國鐵塔

高盛於同日發報告稱，預計明年將看到5G加速發展，因此看好中國鐵塔（0788）。中國鐵塔昨日升約4.85%，收報1.73元，高盛所給予的目標價為2元。高盛解釋，整個電訊行業正從4G過渡至5G，4G部署亦因此放緩，不過5G基站落成的規模仍然相對較小。中國鐵塔管理層表示，截至今年9月，集團已建成11萬個5G站點，其中97％是在原有的站點上改建。高盛指出，雖然今年為了加快推出5G，中國鐵塔所提供的方案更多是低成本，但高盛料明年5G部署的規模將會更大及更為迅速。

相關字詞﹕中國鐵塔 5G網絡 高盛

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