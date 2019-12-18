大埔赤柱因衛星信號 成「5G禁區」

古星輝：冀政府帶頭解決問題

他續指出，內地發展的模式與本港不太相同，內地5G建設大多由政府推動，但本港的5G發展則是由電訊商自行摸索。他強調，集團在推出5G服務的一兩年內會採取務實的態度，並期望5G服務能基本覆蓋全港18區。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，5G網絡發展除了指下載速度加快外，更重要的是物聯網及智慧城市的發展。他表示，3.5吉赫頻帶的「5G禁區」暫時仍未有解決方案，即使4.9吉赫頻帶能在相關區域使用，但只有少數5G手機能夠配合4.9吉赫頻段，因此他期望政府能夠出資遷移相關區域內的地面衛星站，推動本地5G發展。

通訊事務副總監（電訊）梁仲賢在今年5月曾表示，已在「5G禁區」訂立一個「最大容許干擾限值」，倘若電訊商日後在禁區內設立3.5吉赫基站，只要所產生的總干擾低於限值就可操作，據當局初步估計，禁區內的室內地方均可有限度使用3.5吉赫頻譜的5G服務。