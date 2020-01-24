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3香港4月推5G 入場月費料300元 入門數據100GB 20款手機可揀

【明報專訊】和電香港（0215）行政總裁古星輝昨日表示，旗下的3香港正積極部署5G服務發展，並預料被稱為「黃金頻譜」的3.5吉赫頻帶最快可在明年4月正式使用，在明年1月將正式公布計劃詳情及最終定價，不過初步預料月費將由300元起跳。分析人士認為，3香港初步公布的定價合理，不過或要等到明年9月iPhone推出5G手機後才可能會有更多人選用。

明報記者 葉子晴

古星輝同時提到，3香港在推出5G服務的初期會先以簡單為主，目前初步有兩個可能的方案。方案一是把4G及5G混合使用，倘若用戶5G及4G的流量扣盡後，便會限速；另一方案則會以100GB至150GB的5G流量作為附加項目，即在現有計劃之外加錢附送，初期將以現行4.5GB無限上網計劃用戶為先。

現行4.5GB無限計劃用戶或先試用

本港共有4家電訊商投得5G的3.5吉赫頻帶，除3香港外，本報亦有向其餘3家電訊商查詢其5G服務計劃進展。中移動香港及香港電訊（6823）均表示，暫時未有進一步資料可以透露，會在適當的時候公布；數碼通（0315）指出，集團將充分利用早前成功競投的頻譜規劃網絡，當5G頻譜在明年4月可以使用後，會盡快推出5G服務。數碼通續指出，現就5G網絡表現測試各個項目，同時針對企業開發不同的應用方案，5G的服務收費亦可以有多種方案，例如根據數據、速度、時延等來收費，甚至根據這幾方面以混合模式收費。雖然數碼通未有透露確實定價，但集團強調5G服務月費將會具競爭力。

數碼通：5G服務月費將具競爭力

古星輝認為，由於5G頻譜的拍賣成交價較4G低，因此5G每GB數據價格將會較4G低。若以用戶入門數據量100GB計，5G月費會由300元起跳。他進一步解釋，現行4G計劃每GB數據價格大多數約在14至15元之間，但5G每GB數據價格會低至3元起。對於4G及5G網絡使用上的分別，主要是下載速度上的分別。根據集團所提供的資料顯示，在4G網絡下，下載一套2小時4K電影平均需時30至40分鐘，不過若在5G網絡下，下載時間只是4G的十分之一，平均需時僅3至4分鐘（見表）。

分析：料待iPhone推手機 5G才普及

本港上市的流動電訊商近年ARPU（客戶平均每月消費）不斷下跌（見圖），因為4G月費低處未算低。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦則提出，現階段討論5G服務推出會否帶動電訊商的ARPU回升仍是言之尚早，要視乎用戶反應才可作出判斷。他認為，服務推出初期未必會有很多人轉用，或要直至iPhone在明年9月推出5G手機後才會有更多人選用，不過就強調不擔心股價會因此受太大影響。

相關字詞﹕5G網絡 5G手機 中移動香港 香港電訊 和電香港

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