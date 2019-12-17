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君臨撻訂貨重售 2個月賣平12%

【明報專訊】社會氣氛不穩下，部分撻訂貨重售後，較撻訂前成交價為低。曾於10月以2500萬元售出的九龍站君臨天下2座高層E室，實用面積818方呎，2房1套連儲物室間隔，在上月遭買家撻訂後，單位業主隨即再將單位以2700萬元放售。市場消息稱，上述單位新近以2200萬元重新沽出，實呎26,895元，成交價較2個月前低300萬元或12%。原業主2014年10月以1909萬元購入，持貨5年，帳面獲利291萬元或15%。

霍汶希妹1380萬沽威景臺

樓價回軟，有名人先行沽貨套現。土地註冊處資料顯示，英皇娛樂藝人管理部總監及唱片部總監霍汶希（MANI）胞妹霍汶汝，上月以1380萬元售出北角半山威景臺C座中層8室，單位實用700方呎，實呎19,714元。霍汶汝2016年10月以1165萬元購入上述單位，剛額印鬆綁即沽貨，現帳面獲利215萬元或18%。

自中美達成首階段貿易協議後，市場氣氛好轉，二手市場隨即錄得個別高價成交。粉嶺牽晴間本月暫錄約4宗成交，新近有3房戶以1038萬元易手，為屋苑自今年3月後，再錄得標準分層戶破千萬成交。

牽晴間9個月首錄逾千萬成交

中原分行區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺牽晴間3座高層H室，實用面積892方呎，屬3房1套連工人套間隔，最新以1038萬元售出，實呎11,637元。原業主2016年700萬元買入，持貨滿3年，在額外印花稅（SSD）期限屆滿後沽出，帳面獲利338萬元或48%。

YOHO Midtown本月開齋

3房950萬沽

另元朗YOHO Midtown新近錄得本月首宗成交。利嘉閣經理梁偉傑表示，YOHO Midtown 3座高層C室，實用面積615方呎，屬3房間隔，以950萬元成交，實呎15,447元；原業主於2010年2月以約440.1萬元買入，持貨9年，帳面獲利509.9萬元或1.2倍。

相關字詞﹕牽晴間 威景臺 霍汶汝 霍汶希 君臨天下

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