君臨撻訂貨重售 2個月賣平12%

霍汶希妹1380萬沽威景臺

樓價回軟，有名人先行沽貨套現。土地註冊處資料顯示，英皇娛樂藝人管理部總監及唱片部總監霍汶希（MANI）胞妹霍汶汝，上月以1380萬元售出北角半山威景臺C座中層8室，單位實用700方呎，實呎19,714元。霍汶汝2016年10月以1165萬元購入上述單位，剛額印鬆綁即沽貨，現帳面獲利215萬元或18%。

自中美達成首階段貿易協議後，市場氣氛好轉，二手市場隨即錄得個別高價成交。粉嶺牽晴間本月暫錄約4宗成交，新近有3房戶以1038萬元易手，為屋苑自今年3月後，再錄得標準分層戶破千萬成交。

牽晴間9個月首錄逾千萬成交

中原分行區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺牽晴間3座高層H室，實用面積892方呎，屬3房1套連工人套間隔，最新以1038萬元售出，實呎11,637元。原業主2016年700萬元買入，持貨滿3年，在額外印花稅（SSD）期限屆滿後沽出，帳面獲利338萬元或48%。

YOHO Midtown本月開齋

3房950萬沽

另元朗YOHO Midtown新近錄得本月首宗成交。利嘉閣經理梁偉傑表示，YOHO Midtown 3座高層C室，實用面積615方呎，屬3房間隔，以950萬元成交，實呎15,447元；原業主於2010年2月以約440.1萬元買入，持貨9年，帳面獲利509.9萬元或1.2倍。