皇第明年首季推 呎價挑戰亞洲樓王

反修例風波而引發的社會衝突歷時逾半年，當中今年4月上載樓書的皇第，早於去年中已獲批入伙紙，現終敲定明年登場。方文彬表示，集團斥逾1億元打造皇第共6個現樓示範單位，現已完成4個、另2個接近完工，明年首季推出招標。他續稱，相信香港最壞情况已經過去，傳統豪宅區的豪宅樓價仍然堅挺，反觀大眾化樓盤價錢近期出現一成至兩成下調幅度，反映豪宅走勢跑贏大市。

方文彬：香港最壞情况已過

自皇第上載樓書後，方表示迄今累積接獲逾500個查詢，當中不乏名人家族，並有信心皇第部分單位呎價有力成亞洲新樓王。翻查資料，目前亞洲分層物業最高呎價紀錄，由山頂MOUNT NICHOLSON於2017年底締造，當時屋苑有分層單位以每方呎逾13萬元售出，哄動全城。至於皇第樓王，為位處21至23樓的三複式大戶，實用面積6867方呎、另連1103方呎天台並附私家泳池，市場相信此單位可問鼎亞洲新樓王；以此推算，上述皇第三複式樓王的樓價有機會高達9億元。

山頂粉嶺兩洋房項目擬明年推

資策明年亦計劃推出另兩個洋房新盤，其中由6幢洋房組成、毗鄰粉嶺高爾夫球會的粉錦公路項目，各幢實用面積約6000方呎、另連5000至6000餘方呎花園，料明年中獲批滿意紙、明年第三季以現樓形式推出，項目設計意念源自美國加州比華利山的別墅，洋溢北美風情。

另山頂白加道45號項目，為1幢實用面積逾4000方呎洋房，預計明年第三季以現樓形式推出；最大特點是物業本身屬古蹟，前身是一座建於上世紀30年代的大宅，於2010年獲評為二級歷史建築，資策2011年以約2億元向黃克競家族購入物業，隨即向城規會申請重建，但會保留外牆立面原貌，於2014年獲批准重建。