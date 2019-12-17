經濟

香港地產

下一篇 上一篇

皇第明年首季推 呎價挑戰亞洲樓王

【明報專訊】今年在港未有推出全新樓盤的資本策略（0497），明年進入賣樓豐收期。資策旗下尚家生活董事總經理方文彬表示，集團明年計劃推出3個全新豪宅樓盤共涉23個單位，去年底已開展宣傳的渣甸山皇第，蟄伏逾一年後，部署明年首季登場，其中頂層實用6867方呎三複式大戶，有力挑戰「亞洲樓王」寶座，業界估計呎價有機會高達13萬元。

反修例風波而引發的社會衝突歷時逾半年，當中今年4月上載樓書的皇第，早於去年中已獲批入伙紙，現終敲定明年登場。方文彬表示，集團斥逾1億元打造皇第共6個現樓示範單位，現已完成4個、另2個接近完工，明年首季推出招標。他續稱，相信香港最壞情况已經過去，傳統豪宅區的豪宅樓價仍然堅挺，反觀大眾化樓盤價錢近期出現一成至兩成下調幅度，反映豪宅走勢跑贏大市。

方文彬：香港最壞情况已過

自皇第上載樓書後，方表示迄今累積接獲逾500個查詢，當中不乏名人家族，並有信心皇第部分單位呎價有力成亞洲新樓王。翻查資料，目前亞洲分層物業最高呎價紀錄，由山頂MOUNT NICHOLSON於2017年底締造，當時屋苑有分層單位以每方呎逾13萬元售出，哄動全城。至於皇第樓王，為位處21至23樓的三複式大戶，實用面積6867方呎、另連1103方呎天台並附私家泳池，市場相信此單位可問鼎亞洲新樓王；以此推算，上述皇第三複式樓王的樓價有機會高達9億元。

山頂粉嶺兩洋房項目擬明年推

資策明年亦計劃推出另兩個洋房新盤，其中由6幢洋房組成、毗鄰粉嶺高爾夫球會的粉錦公路項目，各幢實用面積約6000方呎、另連5000至6000餘方呎花園，料明年中獲批滿意紙、明年第三季以現樓形式推出，項目設計意念源自美國加州比華利山的別墅，洋溢北美風情。

另山頂白加道45號項目，為1幢實用面積逾4000方呎洋房，預計明年第三季以現樓形式推出；最大特點是物業本身屬古蹟，前身是一座建於上世紀30年代的大宅，於2010年獲評為二級歷史建築，資策2011年以約2億元向黃克競家族購入物業，隨即向城規會申請重建，但會保留外牆立面原貌，於2014年獲批准重建。

相關字詞﹕亞洲樓王 皇第 資策

上 / 下一篇新聞

惠譽降澳門評級展望至負面 憂與內地政經「同化」 今年經濟料倒退2.5%
惠譽降澳門評級展望至負面 憂與內地政經「同化」 今年經濟料倒退2.5%
中央擬助建交易所 缺乏人才最大問題
中央擬助建交易所 缺乏人才最大問題
港匯升穿7.8 重回強方區域
港匯升穿7.8 重回強方區域
港股回吐179點 終止三連升
港股回吐179點 終止三連升
機管局扣港航7飛機 稱保障財務權益
機管局扣港航7飛機 稱保障財務權益
稱受累示威 經濟何時復蘇難料 TVB裁350人 加快灣區發展
稱受累示威 經濟何時復蘇難料 TVB裁350人 加快灣區發展
傳退股退休 主席陳國強：到時會講
傳退股退休 主席陳國強：到時會講
毛記入股大渣哥茶記49% 逆市擴張 明年2月九龍灣開店
毛記入股大渣哥茶記49% 逆市擴張 明年2月九龍灣開店
利寶閣伙盒馬鮮生內地拓港式燒味
利寶閣伙盒馬鮮生內地拓港式燒味
卓悅再盈警 虧損將大增
卓悅再盈警 虧損將大增
掀「賣股」風波 老恒和復牌跌8.8％
掀「賣股」風波 老恒和復牌跌8.8％
外電：北汽擬增持戴姆勒 目標增持至10% 超越吉利成大股東
外電：北汽擬增持戴姆勒 目標增持至10% 超越吉利成大股東
赤子城台州水務今招股
赤子城台州水務今招股
「九成信貸擔保產品」 昨起接受申請
「九成信貸擔保產品」 昨起接受申請
波音研停產737 MAX客機 美監管機構早前暗示「短期難復飛」
波音研停產737 MAX客機 美監管機構早前暗示「短期難復飛」
科技股領漲 美股再創新高
科技股領漲 美股再創新高
港抗爭地圖軟件下架 股東動議要求蘋果回應
港抗爭地圖軟件下架 股東動議要求蘋果回應
劉思明：航運物流料反覆 寧取周邊概念股
劉思明：航運物流料反覆 寧取周邊概念股
李浩德：物極必反 兩「狗股」明年料跑贏
李浩德：物極必反 兩「狗股」明年料跑贏
金曹：保利協鑫石藥 高風險高回報
金曹：保利協鑫石藥 高風險高回報
技術取勝：中信國際電訊短線向上
技術取勝：中信國際電訊短線向上
劉思明：電子消費產品股 慎防炒作近尾聲
劉思明：電子消費產品股 慎防炒作近尾聲
周顯：機會窗口要好好把握
周顯：機會窗口要好好把握
湯文亮：保安或成最吃香行業
湯文亮：保安或成最吃香行業
日出康城12期招意向涉2000伙 位處商場上蓋 5年來康城最大規模項目
日出康城12期招意向涉2000伙 位處商場上蓋 5年來康城最大規模項目
郭氏家族斥94億入股 新地西九商業地王寫字樓
郭氏家族斥94億入股 新地西九商業地王寫字樓
一手昨連沽4洋房 吸金1.5億
一手昨連沽4洋房 吸金1.5億
君臨撻訂貨重售 2個月賣平12%
君臨撻訂貨重售 2個月賣平12%
長沙灣道舖2800萬沽 低市價一成
長沙灣道舖2800萬沽 低市價一成