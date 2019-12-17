郭氏家族斥94億入股 新地西九商業地王寫字樓

上月新地逾422億天價奪標

成功投地當日，新地已表明有意物色策略伙伴合作發展，集團昨公告指出，郭氏家族多年來於公司擁有重大權益，作為長線投資，因此郭氏家族適合成為集團策略合作伙伴。新地上月透過兩間項目公司投得西九地王，今次將其中持有地皮88.98%面積、寫字樓部分的項目公司25%股權售予郭氏家族，以地皮總代價422.32億元計，該項目公司應付代價約375.8億元，以應付10%訂金計，郭氏家族購得25%股權代價約9.4億元，另需12月24日前替項目公司墊付其餘約84.55億元。

佳寧娜申強拍青山道舊樓 估值2.3億

另外，在中港經營房地產及餐飲業務的佳寧娜（0126）與深圳大族地產或相關人士共內進行收購的長沙灣青山道300至306號，最新向土地審裁處申請強拍，據文件顯示，項目佔地約4710方呎，估值約2.3億元。資料顯示，今年初佳寧娜亦與深圳大族地產或相關人士，就深水埗海壇街223至225A號舊樓，向土地審裁處申請強拍。