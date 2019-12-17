日出康城12期招意向涉2000伙 位處商場上蓋 5年來康城最大規模項目

明報記者 林尚民

港鐵昨日公布，日出康城12期位於港鐵康城站之南面，位處商場上蓋，住宅樓面上限為96.11萬方呎，提供不多於2000個住宅單位，項目即日起招收意向書，並於下周一（即本月23日）截止。若以單位數目計，將是區內5年來最大規模。

料單位平均480呎 康城最細

資料顯示，區內對上一幅最大型地皮，則是2014年12月推出、由南豐及遠洋（3377）投得的第6期、即現時的LP6，項目可建147.4萬方呎樓面，可建不少於2400個單位。

不過，由於今次推出的日出康城12期，實際可建樓面只有約96.11萬方呎，即項目平均每伙單位面積只有約480方呎，即使單位數目5年來最多，但平均單位面積卻是日出康城1至12期最細。

連補價計每呎地價逾5500元

對於港鐵在「淡市」下推出大規模地皮，萊坊執行董事林浩文表示，雖然近期巿况一般，又有社會運動等因素，但近年買地困難，「一鐵一局」的項目有其吸引性，估計會有近30個發展商遞交意向書。

不過，林續稱，由於發展規模不小，估計入標財團以中大型發展商為主，部分會合組財團以分攤發展風險。林認為，中美貿易戰及本港的一手空置稅等政策可能影響出價，料發展商出價不會太進取，估計連同補地價金額等，項目每方呎樓價估值約5500至6500元，項目估值即約53億至62億元。

啟德4A區2號地第二口價輸5%

另一方面，上月由九倉（0004）伙中海外（0688）、恒地（0012）及嘉華（0173）合組財團以159.529億元奪得的啟德第4A區2號地盤，地政總署昨公布餘下3份標書出價，由101億元至151.17億元，比中標價低約5%至36%，每方呎樓面地價約8381至12,545元。

上述住宅地共接獲4份標書，除中標財團外，亦包括以獨資入標的長實（1113）、新地（0016），另信置（0083）伙鷹君（0041）、華置（0127）合組財團入標。