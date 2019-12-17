湯文亮：保安或成最吃香行業

大家千祈唔好以為老友所開的是一般的保安公司，求其請幾個阿伯做保安的管理公司，老友開的是演唱會級數保安公司，每一個保安員都是高頭大馬，唔打得都嚇得，不過，近日他的保安公司在請人方面更加優化，自從他睇到馬會為了防止社運人士進場而請了一批非洲裔人士做保安，自此之後，馬會就平安無事，老友就改變策略，請了不少體格魁梧的非洲裔人士做保安，最初他不需要專程到非洲請人，近近地在重慶大廈有很多，不過仍然未能滿足市場需求，於是他北上廣州揀卒，又平又靚，連大學都樂意聘用，老友雖然做中介，但原來發過豬頭，唔怪之得近日意氣風發。

最頂級非裔保安 日薪3000元

我問老友最頂級的非裔保安要多少錢，佢話來貨價唔講得畀我知，但香港差不多所有大學都以日薪3000元聘用他們，就算請10個每日都是支出3萬，而且不用包食宿，1個月才90萬元，但如果大學受到破壞，損失一定大大高於此數，實在是除笨有精，由於人工很好，老友在廣州招聘相當容易，現在甚至考慮由非洲速遞，老友話，終須有日龍穿鳳，唔通日日褲穿窿，决定年尾擺慶功宴。

大學生有保安經驗 日後搵工更易

勞福局長羅致光話失業率上升，大學畢業生搵工不是很容易，叫他們投身護理服務，我認為羅局長講錯，護理服務是厭惡式行業，未必適合剛剛畢業的大學生，大學畢業生最緊要操fit自己身體，雖然點操都唔可能好似非裔人士咁魁梧，但勝在同聲同氣，溝通容易，捱下義氣去做保安，而且這是權宜之計，當社會平靜才去搵工，如果唔大使的話，分分鐘發覺搵到的錢夠畀首期，當然是用九成按保。我講大家或者會唔信，有了做保安的經驗，他日搵工都比較容易，因為不少老闆會計孤寒數，請一個文職人員，在必要時可以客串做保安，條數點計都很划算。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]